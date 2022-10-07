台灣疫情｜新增本土病例再破5萬宗　40多歲男成特殊死亡個案

台灣中央流行疫情指揮中心今日（7日）公布，當地新增的新冠肺炎本土個案數再破5萬宗，達50710宗，新增228宗中重症，並再多52人死亡，另增69宗境外輸入個案。



新增死亡個案年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增1宗特殊死亡個案，死者為已接種3劑疫苗、本身沒有慢性病史的40多歲男子，其9月下旬開始出現痰咳等症狀約3到4天，當時快篩陰性，9月24日突然在家中發生意識改變，被家人發現運動不協調等狀況，緊急送急診，採檢PCR陽性確診。個案在急診時出現全身抽搐等重症徵象，緊急收住加護病房，電腦斷層顯示腦水腫，疑似腦炎，使用瑞德西韋、免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，後續因為腦壓升高、休克等併發症，終於10月3日離世，死因為新冠引發的腦炎、癲癇重積。

另一方面，兒童重症新增1宗孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），患者為沒有慢性病的11歲男童，其曾於5月14日確診，並在8月20日接種1劑疫苗，9月初因EB病毒感染合併急性頸部淋巴腺炎住院。出院後，男童在9月16日起再度出現發燒、頸部淋巴結腫、腹瀉、喉嚨痛、全身皮疹、口腔潰爛等症狀，19日至門診就醫懷疑MIS-C住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後好轉，已於25日出院；從確診到發病間隔125天，令該男童成為目前台灣間隔最長個案。

據指揮中心統計，今年截至昨日（6日），本土輕症、無症狀個案累計6652958宗、佔99.56%；中症累計16742宗、佔0.25%；重症累計12394宗、佔0.19%，死亡累計10535人。