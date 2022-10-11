陳時中抗議馬斯克特區論籲其在台設總部　蔣萬安：對國際事務無知

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）此前提及台灣問題時表示，台灣衝突是不可避免的，故應該把台灣設為一個特別行政區來防止衝突，引發爭議。事後，民進黨台北市長參選人陳時中表達抗議，還呼籲馬斯克將總部設台北。對此，將與陳在台北選戰中打對台的國民黨蔣萬安周二（11日）表示，這凸顯陳對國際事務的茫然無知。



據《金融時報》報道，馬斯克認為，台灣衝突是不可避免的，而且他不會是唯一承擔後果的人，Tesla將會捲入衝突，蘋果肯定也會陷入非常深的困境，更不用說全球經濟，將會受到30%的打擊。他建議給台灣制定一個合理可行的特別行政區，「估計不會讓大家都開心，事實上，我認為，也很可能，會是比香港更寬鬆的安排」。

馬斯克就台灣問題的表態引起關注。（IG＠elonrmuskk）

對於這番言論，陳時中周一（10日）在Twitter標記馬斯克，以英文表達抗議，更呼籲對方將總部設在台北，以理解、認識台灣。對此蔣萬安表示，面對馬斯克建議把台灣變成中共的特別行政區，陳時中第一時間竟說還要再討論，並稱讚對方是優秀的企業家，直到被輿論撻伐後才改稱要抗中保台，現在還有這樣天兵（台灣俚語，指搞不清狀況，做事糊塗）的發言，凸顯陳對國際事務的茫然無知。

另一方面，日前前總統馬英九表示應釐清台灣與大陸的關係是「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家，被認為影響國民黨選情。對此蔣萬安表示，他會堅定捍衛中華民國主權，堅守中華民國憲法所揭櫫的精神，維護區域和平穩定發展。