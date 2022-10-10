馬斯克涉台言論很友好　用「妄議」或「不當言論」定義莫名其妙

馬斯克日前在接受英國《金融時報》採訪說，台灣衝突不可避免，他提議為防止衝突可以把台灣變成中國的一個「特別行政區」，可以比香港的自由度更大，這可能不會讓所有人滿意，但是避免衝突的一個辦法。

馬斯克的這個言論對中國非常友好，可以說是說出了中國政府打算以「一國兩制」方式和平解決台灣問題，完成國家統一政策的內容精髓。

依照中國政府解決台灣問題的戰略構思，中國的首選路徑就是「一國兩制」統一台灣，在台灣設立成為一個類似於香港的特別行政區，施行與中國大陸不同的現有資本主義制度，但是其自由度，依照兩岸協商形成的「兩制台灣方案」會比香港更大，擁有更多的自主權。

在中美對抗不斷加劇，美國政府不斷給「台獨」撐腰打氣，恨不得給台灣以正式國家承認，並公開表示會軍事介入保衛台灣的現實下，作為一個在西方輿論場有巨大影響的公眾人物，馬斯克敢於這樣公開表達對中國而言尤為難得。

它等於是向國際社會澄清了兩岸「一中」的客觀現實，宣揚了中國政府在台灣問題上的政策主張，是中國政府花多少錢在國際上宣傳都很難辦到的事情。就衝馬斯克這個表述，中國人民給他頒發一枚一噸重的促統獎章都不過分。

馬斯克

因此，無論是美國政府還是台灣都很不樂見馬斯克的這個表述，台灣官方就公開表示，馬斯克的言論「不可接受」。

令人意外的是，這樣一個對中國在台灣問題上如此有利的表述，內地一些政府機構和官方媒體在評論或報道的時候，卻給他扣上了「妄議」和「不當言論」的帽子。

不知道這些機構媒體的判斷標準是什麼，如果真像一些人說的是部分記者編輯對政策精神把握不到位，是蠢還好，如果是因為相關機構與媒體習慣性「寧左勿右」，扣帽子扣順手了，看到是別人討論中國問題就給對方扣一頂這樣的帽子，就太不應該、太糟糕了。

什麼是政治？毛澤東說過，政治就是把敵人搞得少少的，把自己人搞得多多的。怎麼把自己人搞得多多的呢？就是要學會統戰，學會包容不同，不能扛着「政治正確」的大旗，把政治正確推向極致，但凡對方認知和自己有一點距離，就把對方扣上帽子，打入另類。否則，無論在國內還是國際政治場域，一定會把自己搞成孤家寡人。

1972 年 2 月 23 日，時任美國總統理查德尼克松和毛澤東（美聯社照片，檔案）

更何況，馬斯克的表述幾乎就是在為中國政府的台灣政策免費背書，幾乎完整完美闡述了中國政府在台灣問題上的立場。

值得注意的是，就在內地官方機構和媒體這樣表述後，中國駐美大使秦剛8日回應了馬斯克的言論。秦剛當地時間10月8日在個人推特賬號轉發英國《金融時報》對馬斯克的專訪，並寫道：「我想感謝@elonmusk（馬斯克）對兩岸和平的呼籲以及他關於建立台灣特區的想法。」

外交部也在9日再次回應了馬斯克的言論，不過這次回應和之前的回應有所不同，這次變成了：「樂意看到越來越多人士理解支持和平統一、一國兩制。」