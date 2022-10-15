抗疫1000天　蔡英文慰勞指揮中心：世界看見台灣危機應變能力

台灣對抗疫情邁入第1000天，總統蔡英文上午至中央流行疫情指揮中心慰勞團隊送上象徵「平安」的蘋果。蔡表示，這1000天的日子，台灣沒被疫情擊倒，讓世界看到台灣應變危機的能力和韌性。



COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自2019年底經確認以來，迄今造成全球逾6億人感染、600多萬人死亡，台灣在2020年1月20日成立中央流行疫情指揮中心投入抗疫之戰，今天邁入第1000天。

台灣總統蔡英文上午在行政院長蘇貞昌、衛生福利部長薛瑞元等人陪同下，至中央流行疫情指揮中心出席「千錘百鍊、蘋安幸福」COVID-19防疫1000天活動，慰勞防疫團隊辛勞，還特別致送具平安寓意的蘋果。

蔡英文視察中央流行疫情指揮中心。（UDN截圖）

蔡英文致詞時說，這是她第9次到指揮中心，1000天以來，經歷很多挑戰，但同仁們咬緊牙關努力撐住，關關難過關關過，感謝同仁為台灣拚了1000天。

蔡英文說，這段日子以來，防疫工作難免受批評、被質疑，都虛心接受並深切檢討，但台灣的防疫成績不僅獲國際稱讚，各項數據也非常受到肯定，像是「在OECD重點國家COVID-19致死率第6低、超額死亡全球第3低，根據日本經濟新聞所發布的疫情復甦指標，台灣在全球120個國家排第1名」。

蔡英文表示，這1000天的日子，台灣沒有被疫情擊倒，也讓世界看到台灣應變危機的能力和韌性，因為大家團結努力，台灣開放邊境了，雖然疫情尚未完全終結，台灣的腳步沒有因為疫情停下，才能有更好的台灣，現在要加把勁讓台灣大幅前進。

蘇貞昌指，未來防疫的路還很長，未來也不只是要對抗病毒，還要對抗比病毒更毒的「口舌是非」。（UDN截圖）

蘇貞昌：要對抗比病毒更毒的口舌是非

行政院長蘇貞昌則表示，病毒最早於武漢肆虐，台灣「距離中國最近」，被世界認為將是「全球最慘的國家」，但台灣最先進行登機檢疫、成立指揮中心，所有民眾齊心合力走到現在，是透過所有人的努力，「隨著國境開放，未來還得面對超過1000天的每一天，不只有要對抗病毒，還要對抗比病毒更毒的口舌是非」。