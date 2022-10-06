雙十節｜馬英九籲蔡英文釐清兩岸非兩國：互不隸屬屬明顯錯誤界定

台灣「雙十」將至之際，前總統馬英九周四（6日）公開呼籲總統蔡英文在屆時慶祝大會上釐清與大陸的關係是「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家。他又請總統府在大會看板與發給中外貴賓資料中，不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為英文名稱。



馬英九透過Facebook提出2點呼籲，首先是請蔡英文在雙十節大會上闡明中華民國憲法，釐清與大陸的關係。他表示，蔡英文在去年雙十節稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是明顯錯誤界定與大陸的關係，也違反了中華民國憲法與蔡上任時的承諾。據指，《憲法增修條文》第十一條明文規定「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別的規定」，這表示領土包括自由地區與大陸地區兩部分。

台灣雙十節將至。（馬英九Facebook）

馬續指，在大陸1982年的憲法前言中，也把台灣列為「大陸不可分割的神聖領土」。在這種情況下，高喊台陸雙方互不隸屬，不但不現實，而且是違反現實的。除了自我麻痺與陶醉外，沒有任何實質意義，反而引起海內外有識之士擔憂，認為是「新兩國論」的挑釁，「在兩岸關係近年急速惡化引起兵兇戰危憂慮的此刻，為什麼我們非做不可呢？就是為了要刺激大陸嗎？」馬認為，釐清與大陸的關係是「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家，如此兩岸關係才能和平穩定向前邁進。

另一方面，馬英九也呼籲總統府在慶祝大會的看板與發給中外貴賓的資料中，不要再以「Taiwan National Day」作為英文名稱，這是他所知政府過去從未使用過的名稱，請當局亡羊補牢、儘速修正，「我國的國名什麼時候從『中華民國』改為『臺灣』了呢？我們的憲法修正了嗎？我們的所有官方文書改變國名了嗎？都沒有」。

馬認為，大會當然應該繼續用「Republic of China National Day」（中華民國國慶日）才對，並質疑這樣「偷渡」「台灣獨立」創造的想像空間，除了讓綠營的朋友「自嗨」以外還有什麼實質意義，這又是另一個讓人感到不合理又不安心的作法，除了遂行蔡英文政府不明所以的意識型態之外，看不出哪一點對台灣人民、對台海情勢、台灣的安全繁榮有任何幫助。