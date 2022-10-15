秋颱．納沙｜台氣象局發布海上颱風警報　全台多地或迎豪大雨

颱風「納沙」今日（15日）下午2時生成並逐漸接近台灣，台灣中央氣象局下午4時發布海上颱風警報。該局表示，颱風強度將持續增強，暴風圈也會擴大，明日（16日）距離台灣最近，東半部、大台北地區會出現更明顯的雨勢，其中東北部有大豪雨。預報員又指，納沙將朝西通過巴士海峽，後日（17日）不排除外圍環流會跟東北季風在東北部形成共伴效應。



氣象局指出，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今日下午2時發展為輕度颱風，編號第20號（國際命名「NESAT」，香港譯名為「納沙」，台灣譯名為「尼莎」），預測朝西通過巴士海峽。

颱風納沙下午2時生成，中央氣象局4時發布海上颱風警報。（中央氣象局）

氣象局預報員謝佩芸表示，目前颱風位於鵝鑾鼻東南方460公里的海面上，暴風半徑120公里，未來有稍微增強趨勢，並將往西移動，通過巴士海峽南側，後日進入南海朝西南西遠離台灣。

北台灣跟東北部受納沙影響會持續降雨，尤其明日雨勢會更為明顯，待後日納沙進入南海後，北方高壓會帶來東北季風，屆時颱風外圍與東北季風將在東北部形成共伴效應，北台灣迎風面將會降雨明顯，桃園以北及東北部要提防豪大雨發生機率。

風力方面，謝佩芸提醒，後日及大後日（18日）將是風力最強的時候，屆時中部沿海有出現11級強陣風機率，台南以北及東半部有8到9級的強陣風出現。