秋颱．納沙｜天文台料10.18逼港400公里　內地、美國預報達颱風級

撰文：黃金棋
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近日本港秋意漸濃，不過風季仍未完結。天文台預測，位於呂宋海峽附近的熱帶低氣壓會在明日（16日）下午進入南海東北部，為該區帶來不穩定天氣，隨後兩三日受東北季候風影響向西南方向移動遠離廣東。天文台預測熱帶低氣壓進入南海後，路徑有如「倒V」，並在下周二（18日）逼近本港400公里。

天文台於今日（15日）中午12時半發出特別天氣提示，預測一股強烈東北季候風補充將抵達華南，本港未來數天主要受東北季候風影響，而該熱帶低氣壓會與香港保持超過400公里的距離，對香港的直接威脅不大。天文台料本港下周初至中期風勢頗大，本港離岸會吹偏北強風，高地風力可能達到烈風程度，指屆時會按情況發出強烈季候風信號。

天文台表示，在今日正午12時，位於呂宋海峽附近的熱帶低氣壓集結在東沙以東約920公里，預料向西移動，時速約15公里，移向呂宋海峽一帶。天文台路徑資訊則預測，熱帶低氣壓會在今、明兩日橫過呂宋海峽一帶，明日下午進入南海東北部，下周一（17日）將增強為強烈熱帶風暴。至今日下午4時許，熱帶低氣壓已命名為「納沙」，該名字柬埔寨提供，意思為捕魚。

不過天文台料熱帶低氣壓將「撞正」東北季候風，會被推走向西南方向並削弱其強度，令熱帶低氣壓路徑有如「倒V」，與廣東沿岸保持較遠距離。根據天文台九天天氣預報，料下周二短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨。離岸及高地間中吹7級風，差一級達8級烈風，即八號風球風力。此外，天文台料熱帶低氣壓「桑卡」會在今日橫過越南內陸，並逐漸消散。

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內地中央氣象台則料，該熱帶低氣壓將以每小時20至25公里的速度向偏西方向移動，強度逐漸增強，下周一凌晨前後移入南海東北部海面，最強可達強熱帶風暴級或颱風級。中央氣象台預測熱帶低氣壓其後將轉為西偏南方向移動，強度逐漸減弱。

至於歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）亦同樣預測熱帶低氣壓進入南海後，會向西南方向方向移動。不過兩個預報在強度方面則有分歧，ECMWF料熱帶低氣壓最高僅達熱帶風暴程度，而GFS則預測熱帶低氣壓最強可達颱風級。

根據九天天氣預報，天文台料下周二有幾陣驟雨，氣溫下降。（天文台網頁截圖）

本港天氣方面，天文台指受乾燥的東北季候風影響，廣東地區普遍晴朗。今日正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至55%以下。預測今日天晴乾燥，吹和緩偏北風，晚間離岸風勢清勁。

展望未來數天風勢頗大，明日及下周一部份時間有陽光及乾燥。天文台料下周二氣溫下降，市區氣溫介乎20至25度，與前一日最高29度相對，即一晚跌9度。下周三（19日）則吹北至東北風5級，離岸及高地間中6級，亦達三號風球程度；而氣溫則跌至介乎19至24度。10月23日（周日）為廿四節氣中的「霜降」，代表天氣漸冷，天文台則料當日氣溫介乎24至28度。

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