金門大橋10月30日通車　歷經12年完工、屬台灣首座大規模跨海大橋

台灣第一座大規模跨海大橋「金門大橋」在歷經12年後完工，並完成通車前勘驗。交通部長王國材宣布，大橋將於10月30日通車。



耗資96.62億元（新台幣．下同，約23.5億港元）的金門大橋全線為5.4公里，西起烈嶼鄉（小金門）湖埔路，東到金寧鄉湖下慈湖路，其中跨海橋長4.8公里，跨越並串聯大、小金門聯結成一完整區域，主線速限60公里，兩端速限40公里，車程5分鐘。

10月24日，大橋工程辧理通車勘驗，就路面排水、交通工程、交通控制系統及機電照明等與通車相關項目進行現場勘驗，經高速公路局與廠商及監造單位檢討，評估影響通車部分之事項，可於10月28日改善完成。據金門縣府工務處副處長黃儒新介紹，交通部已敲定10月30日通車，通車典禮當日上午10時舉辦，預計下午3時正式開放民眾車輛通車。

入夜後的金門大橋點燈。（ETtoday）

據縣府規劃，金門大橋通行費為機車10元（約2.4港元）、小型車40元（約9.7港元）、大客車60或180元（約14.6或44港元），但通車第一年通免收費。黃儒新表示，作為台灣第一座跨海橋梁，金門大橋肩負普3分交通、7分觀光使命，未來定點定時將有夜間景觀燈照明，特殊節日也會有色彩變化，跨年更可搭配煙火，預期通車後將吸引大量觀光客造訪。