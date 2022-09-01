金門首次擊落大陸無人機　胡錫進：應當克制對待拒成兩岸新緊張點

近期，大陸無人機多次飛至台灣金門上空，金門守軍一度開槍驅離。

曾稱若台灣擊落無人機，大陸將有理由擊毀台方目標的《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進，今日（1日）再發文表示，近日在金門附近出現的應該是民間無人機，並非大陸軍隊的。



胡錫進稱，據多方了解，近日出現在金門附近的無人機都不是大陸軍隊，而應該是廈門地區民間無人機愛好者所擁有，又表示現時大陸有多很多人玩無人機，他們喜歡航拍，甚至會將航拍照片或影片上載至社交平台上。

至於金門多次防衛射擊、予以擊落，胡錫進認為，金門方面顯然應當克制對待這些無人機，不要將事情搞成兩岸之間新的緊張點。

8月30日，金門防衛指揮部曾發現有無人機進入二膽地區禁限制水域上空，守軍即依程序示警，並首次以實彈防衛射擊驅離。

8月31日，胡錫進曾發文評論事件。他指出，大陸與台灣之間不存在所謂「海峽中線」，大陸同樣不承認在金門與廈門之間存在所謂「分界線」。從法理上說，大陸無人機可以飛到金門地區的任何地方，台方動用軍事手段襲擊大陸無人機才是催化局勢的狂妄行動。

他認為，台軍已經開了「第一槍」，若台軍接下來擊落大陸無人機，將構成極其危險且後果難料的先例，意味著大陸將有理由對台方的某個目標發射實彈，並且將其擊毀、擊落。