台灣生育率2035年恐墊底　目前僅高於韓國、香港

據中央社報道，台灣生育率低迷，已經是全球後段班，從台灣的國家發展委員會（國發會）報告更可發現，到了2035年，台灣總生育率將取代南韓，墊底全球。



總生育率可理解為每婦女一生中生育子女的總數。觀察台灣過去總生育率的走勢，在2010年一度跌破1、下探0.90人，主要是因前一年為孤鸞年加上當年為虎年，導致總生育率創下歷史新低，隔年便回升，不過2020年又再度跌破1，跌至0.99人。

國發會指出，2021年台灣總生育率續降為0.98人，但和亞鄰國家相比，仍較韓國、香港高。

逐漸降低的生育率，已經成了許多國家急需面對的社會問題，而大眾的普遍認知是：因為養不起孩子，所以不敢生孩子。（Carlo Navarro/Unsplash）

然而，進一步觀察國發會彙整主要國家總生育率推估，可以發現，雖然台灣總生育率可望小幅回升，但到了2035年，也只升至1.12人，不及韓國提升的速度（1.18人）；也就是說，2035年台灣將正式取代韓國，成為全球總生育率最低的國家。

此外，國發會指出，雖然台灣15歲至64歲人口占總人口比率目前還處在高峰期，但下降速度相當快，自2056年起，占比將低於主要國家，僅略高於韓國，並於2060年開始低於50%。

少子化衍生的議題將在勞動市場、社會照顧等面向發酵，除了平均年齡走高、工作年齡人口占比下滑，還可能導致勞動力不足，年輕一代的扶養負擔也會愈來愈沉重。

國發會報告便指出，台灣的扶養比自2012年起逐年上升，依據中推估，隨老年人口快速攀升，未來扶養比也將隨之上升，2022年為42.2，預估於2060年就會超過100。

另以工作年齡人口與老年人口之比來看，2022年每4名工作年齡人口負擔1名老年人口，但到了2070年，降至每1.1名就須負擔1名老年人口，屆時青壯年恐怕將被沉重的扶養壓力壓得喘不過氣。