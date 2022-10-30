韓國梨泰院人踩人｜台灣專家目擊：200米路走20分鐘　擠過極限

10月29日，韓國梨泰院發生人踩人事件。截至10月30日下午1時，死亡人數已增至151人、82人受傷，其中4名中國公民不幸遇難。

台灣傳媒報道，台灣鴻海前發言人劉冠吟昨日在事發現場，她今日心有餘悸向台媒描述目擊場面。



《ETtoday新聞雲》報道，鴻海前發言人、現任華山文創園區品牌長劉冠吟昨日在梨泰院事發現場，並在Facebook發布現場圖片。據她稱，當日下午抵達梨泰院時人已很多，地鐵站、咖啡廳都擠滿前去慶祝萬聖節的人。

２９日韓國梨泰院發生踩踏事件。現場人潮擠在小巷道內，無法進出。（台灣大型活動專家劉冠吟Facebook）

她稱，當時本要去酒吧區吃飯，由於人太多找不到可吃飯的餐廳，傍晚6、7時由小路出去，但行徑方向難以自主，全由人群「推來推去」，又稱自己從未見過這麼擠的場面，「中間有段實在太擠，我身高超過186公分的先生夾住我，微微舉離地面，才能順利出去」，200米的路程花了20分鐘才「被推出來」。

有過多次大型活動承辦經驗的劉冠吟表示，梨泰院地形根本不適合舉辦大型活動。梨泰院酒吧區位於路面傾斜的山坡上，建築物之間的巷道狹窄，跌倒後大家滾在一起，「走進去之後，出不來」，救援車輛根本無法進入。

劉冠吟描述，昨晚8時半，梨泰院街道、餐廳已擠滿人，放眼望去黑壓壓一片看不到路。人潮洶湧下並無任何警告標誌，亦無工作人員維持秩序，但仍有情侶牽手擠入其中，現場人群對危機毫無察覺。據她目擊，梨泰院車站人潮超過約每平方米120人，已「擠到極限值」。目前，劉冠吟已向台媒報平安，並指自己在前往釜山的高鐵上。

據韓媒報道，重傷人數仍在增加，韓國政府將截止下月5日定為「國家哀悼期」，並宣布事故發生的龍山區為「特別災難地區」。