25歲台志願軍俄烏戰爭中陣亡　妻子證實收到噩耗：曾因擔心阻止他

俄烏戰事仍然持續，有消息指，一名來自台灣的25歲志願軍不幸陣亡。據台媒報道，該志願軍名為曾聖光，他是第一位赴烏克蘭參戰陣亡的台灣人，台灣官方則稱正在跨國查證中。



中央社報道，曾聖光的妻子黃麗珍證實接獲噩耗。她指出，俄烏戰爭開戰後，退伍1年的丈夫曾志光就一直想赴烏加入志願兵行列，她曾因擔心安全阻止過，但丈夫意念堅定。10月30日她有接到丈夫軍隊同袍的消息稱曾志光平安，2日卻接獲噩耗。



社交網站Reddit Taiwan板周五（4日）傳出，一名來自台灣的25歲志願軍在俄烏戰爭中不幸陣亡，發文者還同時發布了數張聊天截圖。曾志光妻子表示，已經接到烏克蘭軍隊人員消息，曾志光在2日任務期間遭攻擊，送醫途中傷重不治。

中央社報道稱，據烏克蘭軍方口述資料，25歲男性曾聖光9月加入烏克蘭志願兵武裝部隊地面部隊的步槍營，日前於盧甘斯克地區與俄軍交戰時，遭攻擊傷重身亡。

曾志光妻子黃麗珍透露，曾聖光原訂3月啟程，因烏克蘭軍方停收國際軍團打消念頭，6月接獲烏克蘭軍團告知，便立刻前往。

她表示，先生出發前保證會跟家人維持聯絡，也有做到，期間都用通訊軟體聯繫，兩人最後一次聯絡是10月23日， 曾志光說要執行5天任務，卻過了6天都沒消息，她曾嘗試透過訊息向丈夫的同袍打聽消息。

ETtoday報道稱，陣亡志願軍名為曾聖光，他日前志願加入烏克蘭軍隊，不料卻在烏東盧甘斯克前線地區作戰時，在戰壕中遭到炮擊當場陣亡。（Facebook）

黃麗珍說，10月30日曾有一名軍中人員主動聯繫她，稱「阿光人很平安，只是目前所在地訊號不好，沒辦法跟家人聯絡」。11月2日晚上，黃麗珍手機出現來自丈夫的訊息，卻是同袍傳來丈夫曾志光陣亡消息。

黃麗珍表示，自己現在腦中一片空白，要連夜趕回花蓮吉安鄉老家陪伴公公婆婆，再討論如何處理後事。