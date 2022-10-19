俄烏局勢緊張　中國駐烏克蘭大使館發布撤離指南

俄烏局勢緊張。中國駐烏克蘭大使館今日（19日）凌晨發布《關於為在烏中國公民提供轉移撤離指南和領事服務安排的通知》。



《通知》稱，當前烏克蘭安全形勢仍然複雜嚴峻，存在較大不確定性。部分中國同胞因各種原因仍在烏駐留，為盡可能保障在烏中國同胞安全，便於同胞們及時轉移撤離，中國駐烏克蘭使館現發布轉移撤離指南，並彙總領事服務信息供參考使用。

《通知》提醒，對於計劃根據局勢變化隨時準備自行撤離的人員，除了做好汽車、油料等準備外，需要關注的是烏克蘭周邊第三國的入境和停留政策。若暫無離烏打算，建議提前辦理擬入境第三國的簽證；如遇緊急危險事態需要撤離，可填寫自行撤離備案，使館將據此及時向中國駐烏克蘭周邊國家使館通報，以便相關使館提供必要協助，便利通關。

《通知》又列出烏克蘭周邊部分國家對中國公民入境政策及赴華航班信息，包括從烏克蘭首次入境摩爾多瓦的中國公民，可持有效護照免簽入境，但摩爾多瓦無回國直航，需經第三國中轉；匈牙利、波蘭等地則需要提前辦理簽證，但兩地每周均有回國直航。

至於希望集中轉移撤離至第三國的人員，則需填寫集中撤離登記，使館將根據申請人的意願和人員登記情況協助撤離。若確定安排集中轉移，使館將安排大巴在基輔、敖德薩、利沃夫接走撤離人員。安全轉移至第三國後，建議撤離人員及時乘坐商業航班或包機回國。