台灣疫情｜增22286宗本土個案　70.3萬劑莫德納次世代疫苗今運抵

台灣的新冠疫情持續，今日（10日）通報新增22286宗本土確診個案，及45宗境外輸入個案；另外再多66人染疫身亡。



指揮中心表示，新增患者年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市3651宗，高雄市3068宗，台中市3042宗，桃園市2269宗，台南市2252宗，台北市1942宗，彰化縣1107宗，屏東縣747宗，新竹縣569宗，新竹市546宗，雲林縣535宗，苗栗縣481宗，嘉義縣423宗，南投縣355宗，宜蘭縣305宗，嘉義市272宗，基隆市259宗，花蓮縣212宗，台東縣122宗，金門縣66宗，澎湖縣58宗，連江縣5宗。

指揮中心指出，新增66宗本土死亡個案，其中男性35宗、女性31宗，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，65宗具慢性病史、44宗未接種3劑以上新冠疫苗。

另外，台灣今年採購的第一批莫德納（Moderna）次世代 BA.4/5雙價疫苗70.3萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，暫定於11月18日起提供12歲以上民眾接種追加劑使用。本批有效期至2023年6月27日。

指揮中心指出，台灣於去年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3500萬劑新冠疫苗之供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，包含本批疫苗目前共有1333.8萬劑到貨。