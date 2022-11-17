學者示警台灣官方：不排除中共發動「不義之戰」轉移內部矛盾

台灣陸委會近日召開諮詢委員會議，部分委員在會中提醒，北京未來將對反獨促統進行新的戰略部署，可能嘗試建構對台政策新論述，強化兩制方案的頂層設計，擴充對台總體方略內涵。



據台陸委會發布的新聞稿，陸委會日前舉行第41次諮詢委員會議，討論主題為「中共『二十大』觀察」。

2022年11月8日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、軍委聯指總指揮習近平視察軍委聯合作戰指揮中心，表明新一屆軍委貫徹落實黨的二十大精神、全面加強練兵備戰的鮮明態度。（央視新聞）

學者在引言報告中指出，中共總書記習近平可能延任至2035年或更久。在國際政治與兩岸關係方面，北京將強化戰略威懾、與美抗衡，脅迫台灣進行政治談判，政府必須妥為因應。

部分委員表示，中共二十大報告一改過去對和平發展國際格局的判斷，認為當前非戰略機遇期、而是遭逢百年未有變局。

部分委員指出，北京意圖建立新的國際秩序，加大拉攏周邊區域國家，企圖與美國抗衡，並加快建構與美軍匹敵的軍事實力、抵禦美軍介入台海爭端；且兩步走的議程愈來愈明顯。

美軍「本福德號」伯克級驅逐艦2022年7月19日亦駛經台海。（Facebook@U.S. 7th Fleet）

此外，有學者提醒，認為不能排除中共藉發動「不義之戰」來轉移內部矛盾，建議台灣政府就各種可能情境預為模擬，並進行針對性防禦因應，持續展現自我防衛的堅定決心，及強化爭取國際社會對台灣的支持。

另有委員認為，20大報告強調「安全」勝於「開放」，並將大力推進「共同富裕」進行財富重分配，有走回集體公有制、國進民退的左傾化跡象。但亦有學者認為，中共政治與經濟路線並非二分法，其仍將在安全情勢確保下持續發展經濟。

台陸委會主委邱太三在會中指出，中共對台將持續強化「反獨反干涉、促統促融合、和武兩手併進」的綜合性布局，台灣政府將持續評估掌握情勢，預為應對可能的挑戰。