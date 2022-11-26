九合一大選｜今8至16時投票　選出逾1.1萬地方公職人員

台灣今日（26日）舉行「九合一選舉」，投票時間為上午8時到下午4時。今次選舉將選出11023位地方公職人員，同時併首次修憲複決，決定民眾年滿18歲是否擁有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權。



九合一選舉包括直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村里長共9種選舉，因應今年綁修憲複決公投，中選會在全台設有368個選務作業中心、17649個投開票所，動員的選務工作人員人數超過30萬，規模空前。

對於修憲複決的通過門檻，依憲法增修條文規定，有效同意票超過選舉人總額的半數即通過；全台有投票權人數為19239392人，修憲案至少需達9619697人投同意票才通過。若修憲案通過，依目前人口數推估，將增加約41萬選舉人，除了投票權外，依法也將擁有被選舉權；若未通過，依法選舉權年齡維持20歲，被選舉權年齡維持23歲。

在排除第11屆嘉義市長重行選舉人人數後，今次選舉人人數為18967771人；18歲公民權修憲公民複決投票權人數為19239392人，首投族76萬人。另就新冠疫情，據中選會日前介紹，尚未解除隔離的確診者依法不得外出，若民眾在投開票所發現尚未解除隔離的確診者，可向當地衛生主管機關檢舉。同時，全台投票所將設立防疫專用通道與遮屏以供發燒的投票人士使用。

在備受關注的台北市，國民黨台北市長候選人蔣萬安早上約9時半以一身灰色毛衣現身大直永安國小投票所，約5分鐘後完成投票。他向在場媒體表示，他心情非常放鬆，為前一天冒著風雨前來選前之夜的朋友感到非常感動，並表示感謝。他又感謝太太昨日在雨中陪同他，今早出門時，對方還特別跟他說「加油」。

對於接下來的空擋時間，他表示會回家陪太太，若天氣允許還會帶兒子去打籃球、騎腳踏車。他最後呼籲，投票非常重要，請民眾踴躍出來投票，一起迎接嶄新未來。

民進黨台北市長候選人陳時中身穿灰色短袖上衣，也在早上8時半和次子陳彥安一起到投票所。投完票後，他受訪表示早上起來心情很好、睡得很好，自己用輕鬆的心情來投票，該努力的都做了，心情更放得下來。

對於開票前規劃，他坦言這幾個小時蠻難熬的，能睡得著就睡一下，可能看一些訊息為重。

此外，行政院長蘇貞昌上午一早與妻子詹秀齡前往新北市樹林區育林國中投開票所投票，蘇稱，看到台灣能夠有投票權是非常幸福的事，呼籲大家一定要出來投票。