台灣九合一選舉．懶人包｜怎麼選？　重點戰場有哪些？

台灣在11月26日將舉行「九合一選舉」。今次選舉是2020年蔡英文連任總統以來，首次範圍涉及全台的大選，亦被視作2024年台灣總統選舉的前哨戰，更被部分輿論認為是民進黨、國民黨、民眾黨能否形成三強鼎立新格局的關鍵時刻。《香港01》彙整了以下懶人包，供讀者了解選情走向與相關細節。



「九合一」是什麼

九合一選舉，是台灣在每4年總統任期中間（第二年的11月其中一日）舉行的定期選舉，投票時間為當日上午8時至下午4時，將選出包括直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長等9種地方公職人員，故稱「九合一」選舉。

此一選制自2014年起正式上路，與同樣4年一次的總統大選相隔2年輪流舉行，故往往被視作在任總統的「期中考」，以及下屆總統大選的前哨戰。

今年的九合一選舉應選名額共計11,023名，包括6名直轄市長（簡稱六都）、15名縣市長、910名直轄市及縣市議員、204名鄉鎮市長及原住民區長、2,139名鄉鎮市民代表及原住民區民代表、7,748名村里長，當選人將於2022年12月25日就職。其中嘉義市市長選舉因候選人逝世，故選舉日期延至2022年12月18日舉行。此外，今次選舉另與第8次憲法修正案之複決公投同時舉行，其內容是主張將選舉權與被選舉權的年齡降低到18歲。

在2018年台灣九合一選舉中，韓流成為政治現象。（資料圖片）

牽動選情的幾大關鍵

回顧2020年蔡英文連任總統至今的台灣政治話題，防疫政策、經濟情勢、論文抄襲牽動此次選情。

2020年，蔡英文以817萬票成功連任，民進黨亦在立委選舉拿下61席，繼續掌握過半席次，而國民黨則僅拿下38席，泛綠陣營形勢一片大好。隨後2021年底四大公投登場，結果是416萬的不同意平均票勝過了389萬的同意平均票，民進黨喊出的「四個不同意」大獲全勝，蔡英文政府的施政方向得以延續；2022年1月的台中立委補選中，林靜儀又代表民進黨以51.83%的得票率、88,752票，擊敗長年耕耘地方的派系代表顏寬恒，拿下台中第二選區席次，國民黨再受挫折。

民進黨在台北市戰場提名了前衛福部長陳時中參選，導致不滿政府防疫政策的民意持續發酵，高漲的仇恨值湧向綠營。（Facebook@陳時中）

然而九合一選戰開跑後，民進黨在幾個場域落了下風，造成選情一片潰散。第一，民進黨在台北市戰場提名了前衛福部長陳時中參選，導致不滿政府防疫政策的民意持續發酵，高漲的仇恨值湧向綠營；第二，台灣經濟基礎本就受疫情侵蝕，又逢2022年俄烏戰爭爆發衝擊全球供應鏈，通脹由此一路上漲，民怨也連帶飆升；第三，2022年7月，民進黨提名的桃園市長參選人林智堅被控碩士論文抄襲，後經台灣大學、中華大學認定抄襲成立，其最終被撤銷兩校碩士學位，並於8月12日宣佈退選，但在此期間民進黨竭力護航，甚至不惜與學校展開對峙，導致一定比例的中間支持流失。

高嘉瑜先前曾說，林智堅論文案恐讓綠營選情「一屍五命」。（TVBS新聞網授權使用）

重點選情戰況

受到前述因素影響，民進黨原本情勢一片大好，卻在各式民怨發酵下，逐漸喪失執政優勢，不僅在六都難以取得領先，就連在全台灣範圍內，都是預期表現不佳。

其中，台北市、桃園市被認為是此次國民黨優勢較大的區域。在台北市，由民進黨的陳時中、國民黨的蔣萬安、無黨籍的黃珊珊形成了「三腳督」局面，根據封關前最後民調，蔣萬安在三人之中取得領先優勢；桃園市經歷了林智堅抄襲退選風波，民進黨改提名鄭運鵬接手，並由現任桃園市長鄭文燦強力輔選，對上國民黨提名的張善政、民眾黨提名的賴香伶，以及由民進黨脱黨參選的鄭寶清，然這般止血舉措似乎沒能挽救選情下滑，張善政的民調在最後一個月開始相對領先，被認為是相對有贏面的候選人。

根據封關前最後民調，蔣萬安取得領先優勢。（Facebook／蔣萬安）

新北市、台中市，則是各方公認能被國民黨拿下的區域。在新北市，國民黨的侯友宜一路以壓倒性優勢領先，民進黨的林佳龍則被視作提振基層選情的「母雞」，志在參加不在得獎；在台中市，國民黨的盧秀燕恰似新北的侯友宜，選情一路穩定領先，民進黨的蔡其昌同樣難改局面。

現任新北市長侯友宜。（新北市府供圖）

而台南市、高雄市則是民進黨的傳統大票倉，此次也幾乎篤定會由綠營候選人勝出。在台南市，民進黨的黃偉哲對上國民黨的謝龍介，後者即便具有知名度，也是當地少見能持續連任市議員的藍營人物，卻始終在民調上嚴重落後；在高雄市，民進黨的陳其邁同樣在民調上大幅領先國民黨的柯智恩。簡言之，此次國民黨在新北市、台中市的優勢，便如民進黨在台南市、高雄市。

非六都的新竹市亦是熱門戰場。根據封關前最後民調，較可能是由代表民眾黨的高虹安勝出，民進黨的沈慧虹、國民黨的林耕仁皆有落後。11月22日，國民黨籍的新竹市議會副議長余邦彥替高虹安站台，引發「倒戈」疑雲，後其又合體同為國民黨籍的議長許修睿，同上直播節目，雖說兩人強調「沒有不支持林耕仁，也沒支持高虹安」，卻同聲高呼「在野黨團結，下架民進黨」，被解讀是國民黨地方基層開始操作「棄保」。

而綜觀其餘縣市首長選舉，民進黨具有壓倒性優勢的區域，尚有嘉義縣與屏東縣，故各界公認前者應是民進黨的翁章梁勝出、國民黨的王育敏落敗，後者則應是民進黨的周春米勝出、民進黨的蘇清泉落敗。但其他區域，民進黨尚有翻盤概率的，便僅有基隆市與澎湖縣，其餘區域皆被認為是國民黨的相對優勢區。

故綜觀此次九合一縣市首長選情，民進黨的穩定席次最少4席，即台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣，若在基隆或其他區域又能零星勝出，恐怕也至多不超過7席，基本上與2018年的九合一縣市長選舉結果相去不遠，彼時民進黨僅有6席，國民黨奪下15席，引發民進黨內部對蔡英文的洶湧檢討。如若民進黨此次選情同樣不佳，恐將重複2018年的劇本，激化綠營內部鬥爭，各派系將圍繞2024年的總統提名開始激烈博弈。