捷克駐台官員刑事豁免橫行　遭控強逼女大學生口交性侵竟獲不起訴

撰文：陳鄭為
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一名赴台交換學生的外籍女學生指控，捷克駐台辦事處經貿組長HORAK MILAN涉嫌在家中強逼口交性侵，台北地檢署調查後發現，台灣與捷克簽訂的友好互惠條款中，包含刑事、民事、行政訴訟的絕對豁免權，即使事件發生時與這名組長的職務行為無關，礙於《維也納外交關係公約》，台灣並無刑事審判權，11月30日第二度處分不起訴。

受害女學生提告指出，她在2021年4月21日受邀到在捷克經濟文化辦事處經貿組長的家中作客，卻遭HORAK MILAN以強暴方式，把生殖器放進她的口中，涉嫌妨害性自主罪，檢察官首度調查後，認為HORAK MILAN是捷克駐台官方代表，享有刑事豁免權，台灣司法甚至不得展開偵查，因此處分不起訴。

外型斯文的HORAK MILAN是捷克經濟文化辦事處商務暨貿易組組長，在台灣推動台捷雙邊貿易不遺餘力，沒想到卻被控性侵。現捷克駐台辦事處官網已將其名下架。（捷克經濟文化辦事處網站截圖）

女學生不滿提起再議，惟台灣高等檢察署認為，同樣是歐洲國家，法國與台灣的互惠條款中，僅有外交人員職務上的行為可享刑事豁免，而事發當時，HORAK MILAN並不是在執行外交工作，有必要確認釐清刑事豁免的範圍，因此將全案發回重新調查。

據了解，檢察官在再調查期間詢問台灣外交部，確認依據1961年的《維也納外交關係公約》，除非外交人員表明拋棄刑事豁免，否則台灣並無刑事審判權，而台灣與捷克關係友好，雙方的豁免範圍包含刑事、民事、行政訴訟上的全部絕對豁免，這與台法之間僅限於外交人員職務上行為的刑事豁免範圍不同，因此再次處分不起訴HORAK MILAN。

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