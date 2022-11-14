捷克外交部政務次長計劃11月下旬訪台

捷克外交部政務次長科扎克（Jiri Kozak）計劃11月下旬訪問台灣。台外交部星期一（11月14日）稱對理念相近夥伴及國際友人訪台表達誠摯歡迎，雙方將就相關行程與捷方密切協調，並適時對外說明。



綜合中時新聞網和中央社報道，捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）日前出席捷克智庫歐洲價值安全政策中心舉辦的2022歐洲價值高峰會時，曾公開宣布捷克外交部政務次長近日將訪問台灣。

台外交部發言人歐江安說，台灣與捷克是共享自由、民主、人權理念相近夥伴，雙方在經貿、科技、教育、人文、醫療衛生等各領域交流密切，捷克參議院通過決議案支持台灣參與國際組織，捷克政府今年也首度在世界衛生大會（WHA）中為台灣仗義執言，溫暖台灣人民的心。

歐江安指出，捷克參議院議長維斯特奇爾於2020年8月率龐大代表團訪台，台外交部長吳釗燮去年10月訪問捷克，後續有捷克參議院教育、科學、文化暨請願委員會主席德勞霍什（Jiri Drahos） 與捷克教育部次長維爾多娃（Radka Wildova）及科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova）9月連袂訪台，外交部樂見雙邊持續互訪交流，深化緊密夥伴關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

