美媒揭明年度國防授權法案　將向台售100億美元軍備

《彭博社》（Bloomberg）引述美國國會知情幕僚說法，稱美國國會議員準備支持在年度國防授權法案中編列高達100億美元（約合780億港元）預算，以強化台灣的防衛能力，協助抵禦日益緊張的區域局勢及來自中國大陸的威脅。



彭博報道，這份被視為折衷版本的《2023財年國防授權法案》（National Defense Authorization Act）仍處於磋商階段，不過預定將納入數項旨在強化台灣軍力及美台合作的條款。

美國國會近年頻頻呼籲對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織等。圖為美國在2020年10月26日通知新一輪對台軍售，價值23.7億美元的魚叉海岸防禦系統。（波音防務官網）

這份提案包含高達100億美元的對台軍援，將授權從2023年到2027年，每年由美國國務院提撥20億美元（約合156億港元）的外交軍事援助性融資。雖然提案的措辭並未特別闡明應購買的武器類型，但要求美國務院和國防部須提出報告，說明台灣要採取哪些行動以嚇阻中國大陸。

該項國防授權法案也涵蓋加快向台灣軍售的用字，直到台灣擔保受到北京的威脅至減弱。法案另允許美國減少10億美元（約合78億港元）的軍事裝備庫存，類似輸送武器給烏克蘭以對抗俄羅斯入侵時的程序。

依據這項措施，美國還會被授權建立一個區域性軍火儲備庫，美國政府將允許每年增加價值高達5億美元（約合39億港元）的資金，直到2025年為止。

台灣問題一向為中美關係的核心議題之一，對台軍售亦是華府牽制中國手段之一。（路透社）

這項關於台灣的廣泛立法是在聯邦參議院提出的條款一部分，包含在參院軍事委員會民主黨籍主席利德（Jack Reed）及共和黨領袖殷荷菲（Jim Inhofe）共同提出的一系列修正案中。參院未能通過其版本的國防法案，因此為了在參眾兩院都能過關的這份折衷方案是以閉門方式進行協商。

美國眾院軍事委員會民主黨籍主席史密斯（Adam Smith）表示，最終立法可能會在12月2日出爐。

這份年度國防授權法案一般認為勢必得通過，因為法案授權加薪，並為身處險境的部隊支付費用。法案還為人員、武器採購和地緣政治制定政策，至於法案授權的資金仍須由國會提撥。