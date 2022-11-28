美媒：美國擴大軍援烏克蘭　對台軍售進一步延遲

美國《華爾街日報》援引消息人士的話報道稱，美國持續對烏克蘭提供大規模的軍事援助，導致延遲對台灣的軍備交付。美國政府和國會代表擔心，烏克蘭衝突將使對台軍售計劃複雜化。



俄衛網11月28日引述報道稱，對基輔的大規模武器供應已經限制五角大樓對台軍售的能力。知情人士透露，美國對台軍售延遲交貨總值已從去年12月的逾140億美元擴增至187億美元，包含2015年12月台灣訂購的208組標槍（Javelin）反坦克設備、215枚刺針（Stinger）防空導彈。兩筆訂單至今未交付。

報道指出。洛歇馬丁、波音及其他國防公司的高層表示，新冠疫情相關供應鏈問題導致許多軍備生產延宕。俄烏衝突前，他們就已捉襟見肘，生產難以跟上訂單。

俄羅斯此前就向烏克蘭供應武器問題向包括美國在內的所有國家發出照會。俄外長拉夫羅夫指出，任何包含烏克蘭武器的物資都將成為俄羅斯的合法打擊目標。俄外交部表示，北約國家向烏克蘭供應武器是「玩火」。俄總統新聞秘書佩斯科夫指出，西方向烏克蘭輸送武器無助於俄烏談判取得成功，將具有消極效果。

中國外交部發言人毛寧表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八・一七」公報的規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

毛寧還稱：「為了維護中國主權和安全利益，中國政府決定對參與此次售武的雷神技術公司董事長兼首席執行官海耶斯、波音防務公司總裁兼首席執行官卡爾伯特實施制裁。」