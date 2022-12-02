蔡英文接見英國國會訪問團　冀團結面對威權主義擴張

英國國會下議院外交委員會訪問團抵達台灣，周五（2日）獲總統蔡英文接見。蔡表示，作為國際社會負責任的一員，台灣會致力維護區域的和平穩定，面對威權主義的擴張。



訪問團由英國國會下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）率領，成員共有5名跨黨派國會議員。其也是相隔16年再有英國國會代表團訪台。

蔡英文上午在總統府接見訪問團時致詞，對英國國會對台灣堅定的支持表示感謝，稱這次是外委會這個會期第一次出訪亞洲，並且專程訪問台灣，意義非常重大。

英國國會下議院外交委員會訪問團抵達台灣，周五獲總統蔡英文接見。（影片截圖）

蔡表示，作為國際社會負責任的一員，台灣會致力維護區域的和平穩定，面對威權主義的擴張。（影片截圖）

蔡英文提到，今年2月，克恩斯在英國下議院提出台英友誼與合作動議案，多位議員支持並為提升台英關係積極發聲。隨後在5月，英國國會兩院更有超過100位議員聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，力挺台灣參加世衛大會（WHA）。台灣對於這些支持和情誼非常感動，深刻感受到台英關係的發展受到跨黨派關注，英國國會的挺台力量也愈來愈大。

蔡英文續指，去年，英國擔任七大工業國組織（G7）輪值主席國，時的G7外長聯合聲明首度強調維護台海和平穩定的重要性，該立場在本月初G7外長與歐盟高級代表的聯合聲明中延續。此外，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）近日也在演講中關注地緣政治情勢的變化。面對威權主義的擴張，民主國家更應該團結，一起捍衛共享的價值，為區域和平做出更多貢獻。

蔡進一步稱，台灣非常重視台英關係的發展，目前雙方的貿易政策、供應鏈合作以及強化經濟韌性等議題已經展開策略性的合作，還有超過30家英國離岸風電業者在台灣設立營運辦公室。未來，無論是再生能源、網路安全，或者是醫療生技、科技、新創等領域，台英之間相信都會有更多的交流，加深彼此的夥伴關係。