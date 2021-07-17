英國人拍片批台灣5大缺點阻礙發展　台灣網民超認同：是心中之痛

許多人喜歡看外國人介紹台灣的影片，從外國人的角度了解台灣。近期一名在台灣生活的英國YouTuber「大豐大哥大」，拍片分享「5個讓人不要來台灣發展的原因」，影片中點出台灣仍然不足的地方，掀起討論。



薪水低、房價高！大豐大哥大談「台灣5缺點」：真的愛台灣才會講

大豐大哥大10日發布一支影片談「外國人在台灣最不習慣的五件事／5個讓人不要來台灣發展的原因」，提及台灣有5個缺點：

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大豐大哥大強調，自己是真的非常愛台灣，才會在乎台灣的未來發展，提出這樣的見解。

看完影片後，許多網友相當支持，「真的愛台灣，是願意中肯客觀地說出實話，不論好壞」、「每一件都是臺灣人心中之痛，大豐真是觀察入微，很誠實」、「確確實實是目前的狀況」，不過也有人認為「雖然台灣不算特別好，但我真的很喜歡這裡」、「台灣也有好的地方」。

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