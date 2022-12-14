影片曝光｜台灣黑熊遭獵殺　疑犯騎電單車載屍遊街、拍片嬉鬧惹議

12月13日，台灣網路瘋傳一段屏東縣霧台鄉大武部落的青年騎電單車載著黑熊的16秒影片。影片中可以看到，拍片者疑似手拿獵槍，另一組人則騎電單車雙載，騎士與乘客中間還載著一隻台灣黑熊的屍體，乘客更開玩笑舉起黑熊的手掌嬉鬧，影片曝光引發抨擊。



網傳影片開頭有個人說道，「我來拍一個好笑的」並騎車追上前面的電單車，接著說道「看下鏡頭，牠的頭怎麼朝那邊不屑呢」，隨即拍攝夾在兩個人中間的黑熊屍體。電單車後座乘客順勢舉起黑熊左手。

據了解，台灣黑熊是台灣唯一原產的熊類，是「瀕臨絕種」的保育類動物，影片曝光引發許多民眾抨擊。不過，也有台媒引述當地居民說發稱，是因為這隻黑熊跑進了村子，吃掉三隻他們養的狗，擔心危及老人，村裏年輕人才槍殺黑熊。

此前，台灣屏東檢警隊也曾接獲有人獵殺台灣黑熊訊息，12月8日警方在50多歲顏姓男子家中冰箱發現有50多公斤的台灣黑熊，黑熊身體上布滿彈孔，頭部也中多槍。影片中的台灣黑熊與目前查獲的黑熊是否同一隻，屏東地檢署仍在調查中。

據了解，顏姓男子家中不僅查獲台灣黑熊，還有野山羊屍體1具、台灣水鹿腳14支、水鹿頭標本1只及土製獵槍1把等物品。顏男則稱，台灣黑熊破壞農作物，還攻擊家養犬隻等動物，他為了自保才開槍射殺。而其他山羊、水鹿等動物，是發現牠們受傷後帶回家自己食用，並沒有參與販售。

屏東地檢署表示，經專案小組帶回初驗，其獵殺動機及相關案情仍有待釐清，承辦檢察官訊後諭知該民眾20萬元（新台幣，下同）交保候傳。

根據台灣法律，未經主管機關許可，獵捕、宰殺保育類野生動物者，可處6個月至5年有期徒刑，得併科新臺幣20萬至100萬元罰金。屏科大野生動物保育所教授、黑熊媽媽黃美秀痛心說，看到影片非常驚嚇，她指出獵殺嚴重違背傳統原住民文化。

黃美秀表示，原住民傳統文化中甚至霧台鄉都有禁忌不能獵熊，更不能帶回家裡，獵人打獵是謙卑、敬天惜物，不是拿來炫耀。

黃美秀建議司法單位，不管判刑如何，都應要讓獵熊者上一堂保育課程，「比照酒駕者要上交通安全課程一樣，讓這些人從獵熊者變成保育黑熊的人，甚至影響其他人，而不是罰錢、判刑結束。」