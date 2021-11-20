4名地質人員雲南哀牢山失聯一周　有村民曾被山上黑熊傷害

中國地質調查局4名隊員11月13日，進入雲南哀牢山後失聯，當局經過數日的搜救工作，仍未有所發現。據了解，該4名隊員均為80後、90後，年紀最小的僅25歲。



據《極目新聞》報道，11月13日，中國地質調查局昆明自然資源綜合調查中心一行6人（包括4名地質人員、2名司機），赴雲南普洱市鎮沅縣者東鎮樟盆村哀牢山展開野外作業。2名司機按計劃在山外等候，4名地質人員徒步進入哀牢山腹地。

惟4名地質人員13日下午，最後一次與外界取得聯繫後便失聯，直至15日4人仍未按計劃返回，遂司機報案。當局接報後，即時展開搜救工作，並於16日首先發現失聯人員露營痕跡及隨身用品、19日發現疑似失聯人員吃過的零食包裝袋，但截至19日下午4時仍未發現失聯人員。

據了解，哀牢山地形複雜，鎮沅縣境內面積達13.5萬畝，山陡林密溝壑縱橫，加之正值入冬天氣，林中有霧能見度低。有當地村民表示，「去哀牢山的山路彎彎繞繞，非常難行，當地人都不敢輕易到深山裡去」。

亦有村民證實，哀牢山中有蛇、黑熊等野獸，曾有村民被黑熊抓傷了半塊面，所幸未有危及生命。還有村民表示，4名失聯人員進山時一直在下雨，夜晚氣溫會較低。另有地質專家預料，4名失聯隊員可能面臨的最危險的情況是失溫和脫水。

據鎮沅縣有關部門工作人員表示，4名失聯人員均為80後、90後，年紀最小的出生於1996年。目前，救援隊重點排查出兩個區域，並組成8支搜救隊伍，投入搜救人員370余人，利用直升機、無人機、搜救犬等進行全力搜救。