TikTok稱未設台灣分公司

中國短片分享平台抖音所屬的北京字節跳動，被指在台灣設分公司並違法從事業務。TikTok（抖音國際版）回應說，近期媒體報道TikTok在台設立分公司的傳言為不實消息，「TikTok在台並無設立分公司」。



TikTok星期一（12月19日）以書面方式回復台灣媒體中央社時說，媒體報道提及的字節跳動台灣股份有限公司，與TikTok沒有關係。

中央社星期一前往該公司登記地址，發現公司設在一處社區大樓內，管理員不清楚地址是否為字節跳動台灣公司所在，並指整棟大樓幾乎以住家為主，商辦進駐較少。

《自由時報》早前根據台灣經濟部商工登記查詢報道，2018年成立的「昇洋國際生技有限公司」，在今年11月核准變更登記為字節跳動台灣股份有限公司。

根據台政府的《兩岸人民關係條例》規定，大陸網絡社交平台不得在台經營相關業務。如果這家分公司確實與抖音及其母公司字節跳動有關，且未經申請許可，可能涉及違例。

《自由時報》引述台灣知情官員稱，若沒北京允許，上述公司不會使用「字節跳動」名義在台設立分公司，並稱此事是否涉及大陸資本違法在台經營，都將是追查重點。

陸委會指出，抖音等大陸短片平台近年已成為大陸對他國進行認知滲透的工具，並存在為大陸採集用戶個人資料的高度風險。