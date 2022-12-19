抖音疑在台設分公司違法經營　陸委會：已查處，司法機關依法偵辦

大陸短片平台「抖音」所屬的北京字節跳動，疑在台灣設立分公司並違法從事業務。

昨日（18日），台灣陸委會稱已就事件主動查處，涉嫌刑事犯罪部分已移由司法機關依法偵辦。



台灣《自由時報》報道，字節跳動積極海外擴點，根據經濟部商業司的商工登記查詢，2018年3月成立的「昇洋國際生技有限公司」，在今年11月核准變更登記為「字節跳動台灣股份有限公司」。

該公司求才廣告的企業簡介顯示，公司通過直播平台開發網紅的粉絲價值，並與字節跳動旗下抖音、TikTok（抖音海外版）等社交平台達成「戰略合作」。

《台灣地區與大陸地區人民關係條例》 （下稱《兩岸條例》）規定，大陸地區之營利事業或其於第三地區投資之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動。

簡單而言，大陸的網路社交平台服務業不得在台灣經營相關業務。若該分公司確實與抖音有關且未經申請許可，或會涉及違反《兩岸條例》的規定，可處行為人3年以下有期徒刑、拘役或科或併科1500萬元（人民幣，下同）以下的罰款。

陸委會指出，該公司涉及違反《兩岸條例》第四十條之一情事等。經查，12月9日，行政院政務委員羅秉成針對「TikTok」危害台灣資通安全，邀集相關主管機關召開專案會議時，即已發現相關疑涉違法情事，並責成主管機關積極主動查處。業者涉嫌刑事犯罪部分，已移由司法機關依法偵辦。