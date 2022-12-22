美國巧奪台積電？台工程師心痛「八大傷害」一文爆紅

台積電（TSMC）前往美國亞利桑那州設廠，並加碼投資至400億美元，12月6日舉行的移機典禮更是吸引美國政商界人士冠蓋雲集。對於這項美國史上最大的外國直接投資案之一，美國總統拜登（Joe Biden）自然喜不自勝，但台灣內部則憂慮失去「矽盾」保護，地緣政經的重要性將被削弱。



美國總統拜登於12月6日出席台積電在亞利桑那州新工廠的移機典禮，藉此機會強調其政策使就業市場成長，並且對於台積電擴大投資一事指出，此舉「有望改變遊戲規則」。（Facebook／美國在台協會 AIT）

擁有3萬多名追蹤者的Facebook專頁「工程師看政治」，最新一起貼文羅列台積電赴美扎根造成對台八大傷害，掀起網絡輿熱議，21日登上各大台媒版面。在這篇名為「台積電3/4奈米廠被帶去美國的傷害有多大？」的文章中，列出以下8大影響：

一、直接流出的投資金額高達1.2兆台幣（約合3,048億港元）；

二、人才被奪走，首批工程師赴美約有1,000人，到2023年末人數預計翻倍；

三、這上看2,000人的家庭與其後代，總計3,000~6,000人，他們的消費，以及未來的研發勞動力，也很可能大多會留在美國；

四、相關供應鏈廠商外移會造成大約5,000個台灣工作機會流失，不外移的，也會增加額外的營業成本；

五、台積電未必能如預期守住營業機密，因為身在敵營，又領對方補助，美國只要一紙禁令，或停止付錢，台積電立刻就會大失血；

六、台積將會面臨Intel當地的挖角競爭；

七、美國製造成本會高出50%以上，台積電營利必會受到影響，台灣政府流失對應稅收，將會貢獻給美國；

八、高階晶片廠見奪，矽盾減損，也連帶降低台灣的國防地位和能力。



貼文指出，未來台灣損失的金額，遠不只那台幣1.2萬億元，失去人才的問題，也不只是飛機載去的那些，「美國巧奪台積電，無論說詞如何潤飾，物理上都是一個世代的、天文數字的資產掏空」，美國透過長臂管轄權、貿易禁令、貨幣地位，直接掠奪資源，「台灣難以抵制，也無處申訴」，國際只講實力，不講法律，只談利益，不談道義，大多數的時候都是如此，尤以美國為最。

Facebook專頁認為透過台積電赴美設廠、規劃生產先進製程，透過媒體包裝、認知作戰，深入骨髓，讓人們無知無覺的被掠奪，資產一天一天的消逝，痛心「台灣被搶走了一個世代，而佔據政府高位以及媒體資源的那群人，竟也幫忙為掠奪者開脫，若非主犯，亦為幫兇」，並感嘆「在美國推手之下，台灣一天天被削弱，一步步往戰火前進，而至少有4成民眾，仍能笑而視之，即使自己沒拿到半點好處，還是可以找到理由接受這一切」。

不過，相關言論也引起部份網民質疑，認為第4、5、6點都是推測，需要持續觀測，並援引二、三十年前台商進軍中國大陸設廠，對於台灣工作機會的影響，認為現在亦可見可評估當初策略影響，無須過度悲觀以對。