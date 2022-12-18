台積電1納米新廠最早或於2026年動工　預計2027年量產

據《台灣經濟日報》報道，台積電（2330）1納米新廠將設立於新竹科學園區龍潭園區。新廠最快2026年中可開始動土，最快2027年試產、2028年量產。



報道指，業界解讀，屆時台積電海外廠區最先進製程應仍在3納米，讓台積電持續將業界最頂尖的製程根留台灣，全球主要客戶最新的晶片仍會仰賴台灣廠區生產，消弭因台積電在美國設廠引發的「去台化」疑慮。



台積電12月6日則宣布在美國亞利桑那州興建第二間晶圓廠房，生產目前最頂尖的3納米製程技術晶片，投資額由120億增至400億美元，預料新廠房2026年開始運作，引發外界擔憂台灣半導體產業、人才出走美國。

美國總統拜登於12月6日出席台積電在亞利桑那州新工廠的移機典禮，藉此機會強調其政策使就業市場成長，並且對於台積電擴大投資一事指出，此舉「有望改變遊戲規則」。（Facebook／美國在台協會 AIT）

台積電則多次強調會繼續在台灣投資先進製程。台積電董事長劉德音出席三三會閉門演講回答提問時直言，已在思考1納米要在哪裡，台灣政府也要關心5年後的電夠不夠。





新竹科學園區管理局局長王永壯15日於竹科42周年園慶活動會後受訪時透露，竹科龍潭園區三期擴建先導計畫已報呈行政院，若一切順利，目標2026年中即可供廠商展開建廠作業。

王永壯表示，若2024年獲行政院核定，預計需花二年時間通過二階段環評、以及都市計畫變更後，才會進入協議價購階段、及土地徵收作業，希望於2026年中可提供約80公頃工業用地，供廠商建廠。

王永壯表示，竹科今年產值可望上看1.6萬億元（新台幣，下同，約4000億港幣），將超越去年的1.58億元，再創歷史新高。他指出，今年除了光電產業衰退之外，半導體、精密機械、生物科技及電腦周邊等產值均繳出成長的成績單。