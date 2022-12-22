台媒調查：台灣20歲到29歲願赴陸發展年輕人僅3%

根據《遠見民意研究調查》12月21日公布的「民心動向大調查」結果，台灣民眾對2023年的經濟大勢並不樂觀，有43%受訪者評估2023年的台灣經濟發展會變差，政治方面也普遍預期動盪，56%民眾認為2024年的台灣總統大選可能會政黨輪替。



該次調查時間為12月1日至12月8日，恰巧是台灣地方大選次周。《遠見雜誌》表示，民進黨在這場選舉創下空前慘敗成績，只獲得5席縣市首長席次，也讓蔡英文辭去黨主席職務，檢討慘敗原因，除了初選機制崩壞，整體施政也引發不少民怨。

對於地方大選結果，46.7%台灣民眾表示滿意，27.8%民眾表示不滿意，即使是泛綠民眾，也只有18%、近兩成的人，滿意這樣的結果，顯示蔡英文的施政表現不僅受到反對者批評，也有部分支持者無法諒解。

面向2024年台灣總統大選，調查顯示56%台灣民眾認為2022年縣市長選舉結果「可能」導致2024年總統選舉出現第四次政黨輪替，24.1%認為「不可能」。

陳水扁（左）2000年帶領民進黨首次贏得總統大選，實現台灣第一次政黨輪替。右為呂秀蓮。（Getty Images）

在台灣人政黨認同變化方面，本次調查中有24.9%民眾認為自己立場泛藍，29.3%民眾認為自己政治立場泛綠，支持第三勢力台灣民眾黨比例，則為5.7％，自認立場中立的民眾高達40.2％。跟往年數字對比，泛藍支持者比例略微增加，泛綠則有下滑跡象，至於中立選民，增加幅度最為顯著。

同時，兩岸緊張的氣氛，連帶影響民眾赴大陸意願；根據統計，願意「西進」的台灣民眾僅剩10.1%，其中20歲到29歲有意願的民眾更僅剩下3%，顯示中美對抗之下，迫使廠商移出中國大陸，以及大陸整體環境，都影響到台灣年輕人赴陸發展的意願。

不少台灣藉人士在大陸從事教職工作，圖為2018年6月，第十六屆海峽兩岸人才交流合作大會在福州舉行。大會設立省內高校招聘台灣博士專區。（中新社）

調查顯示，若有機會前往國外發展，不論是工作、投資或就學，台灣民眾首選還是美國，獲得18.5%支持，再來是東南亞的12.4%、東北亞12.1%、歐洲12.0%、紐澳10.8%，過去熱門的「西進」選項，如今僅剩下10.1%，特別是年輕族群意願更是低落。

調查也針對兩岸若真的發生戰事，有45.7%台灣民眾認為，最終將走向「協議和談」，另有13.1%台灣人認為「大陸最終獲勝」，僅有10.3%民眾認為「台灣最終獲勝」；跟去年同期相比，認為「大陸很快獲勝」的比例下滑7.9%，認為「雙方協議和談」的比例增加2.9%，顯示台灣民眾渴望和談的信念朝向堅定發展。