兩岸企業家峰會廈門開幕　王滬寧：堅持九二共識　堅決反對台獨

2022兩岸企業家峰會年會周二（20日）於福建廈門國際會議中心開幕，以「建構產業合作新模式打造綠色數字新經濟」為主題。中共中央政治局常委王滬寧在賀信中表示要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展。



本月，王滬寧已曾出席台灣民主自治同盟及中華全國台灣同胞聯誼會兩個涉台團體的大會，周二則是首次發賀信給兩岸企業家峰會年會，代表中共總書記、國家主席習近平對年會召開表示祝賀。在賀信中，王表示，今年10月召開的中共二十大，就全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興作出戰略部署，對兩岸關係發展、祖國統一進程具有重大深遠意義。

他強調將全面貫徹中共二十大精神，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對外來干涉和「台獨」分裂，促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、完善台灣同胞福祉的制度和政策，團結廣大台灣同胞，共同推進祖國統一和民族復興進程。

2022兩岸企業家峰會年會於福建廈門國際會議中心開幕。（海峽導報）

另外，他提到兩岸企業家峰會成立以來，致力於促進兩岸企業界交流合作，積極展開產業對接、推動重大項目落地。是次峰會年會主題抓住高質量發展的重要機遇，聚焦推動製造業高端化、智能化、綠能化發展等兩岸合作。希望兩岸企業家把企業發展同國家繁榮、民族復興、人民幸福緊密結合在一起。

而兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍致詞時表示，中國式現代化是人口規模巨大的現代化，14億人口整體邁進現代化社會，規模超過現有發達國家人口總和，意味著超大規模需求被釋放，形成超大規模市場，成為世界經濟增長重要引擎。他期待兩岸企業家順應大勢、搶抓機遇，完善經濟布局、擁抱內需市場，參與大陸區域重大戰略和區域協調發展戰略，向綠色低碳、數字賦能轉型升級，在資金、技術、管理、標準、品牌、管道等方面加強合作，大陸將助力有意願的台企開拓內需市場。