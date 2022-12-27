大陸將新冠肺炎更名為「新冠感染」　台灣：改名不會改變疾病本質

中國大陸昨晚宣布明年1月8日起，對疫情調整為「乙類乙管」且防疫鬆綁，並將「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，台灣官方今回應媒體，預告最快農曆年之後有望公布疫情通報調整以及傳染病降類措施。



國務院聯防聯控機制綜合組昨日晚間宣布，對疫情實施「乙類乙管」，感染者不再實行隔離措施、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區、不再對入境者和貨物等採取檢疫措施；同時間「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。

內地檢測策略調整為「願檢盡檢」；不再開展全員核酸篩查。（新華社）

台灣流行疫情指揮中心指揮官王必勝26日接受媒體聯訪時指出，台灣會照著自己步驟做，不會跟著大陸腳步，包含通報定義改變、調整傳染病分類，都已經討論很久，將在適當時機公布。

依據台灣現行《傳染病防治法》第3條規定，法定傳染病依致死率、發生率及傳播速度等危害風險程度高低分類，第一類包括：天花、鼠疫、SARS等，第二類包括登革熱等，第三類包括日本腦炎等，流感在第四類；第五類是有建立防治對策或準備計劃之必要的新興傳染病或症候群，目前新冠肺炎為第五類。

王必勝表示，最快希望在過完農曆年之後，針對新冠肺炎通報定義改變，或調整傳染病分類，需要同步考慮世界、日本、美國等國是否移除緊急公衛事件，及新冠肺炎是否趨近流感化。「目前評估不用等到明年6月底、《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》退場才能公布COVID-19通報調整、傳染病降類」。

王必勝12月27日對外預告，台湾最快有望於明年上半年調整COVID-19通報與傳染病降類措施。（聯合報）

針對大陸將「新型冠狀病毒肺炎」改名為「新型冠狀病毒感染」，王必勝認為，改名不會改變疾病本質，對於新冠肺炎，全世界都已經很有經驗，預估大陸疫情還需延燒2至3個月，將繼續觀察陸方後續作為，至於台灣是否加嚴大陸旅客管制，會進一步評估。

談到大陸疫情，王必勝表示，北京取消防疫管制對全世界都會有影響，未來雖然入境中國大陸防疫措施變得比較簡單，不論是工作、唸書或旅遊都更方便，但評估大陸疫情仍然嚴峻，現在這個時機入境大陸，民眾仍應小心，建議可以先接種疫苗，獲得更完整保護力。