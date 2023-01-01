15架軍機元旦日穿越海峽中線　蔡英文：解放軍於台海活動無助和平

台灣國防部指，昨日（12月31日）上午6時起至今天（1月1日）上午6時止，共偵獲24架次大陸解放軍軍機在台海周邊活動。



消息指，共有24架次大陸解放軍軍機在台海周邊活動，其中15架次穿越海峽中線，3架次進入台灣西南空域；另偵獲4艘次解放軍軍艦，持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據台空軍公布的「台海周邊空域活動示意圖」顯示，穿越台灣海峽中線的解放軍軍機，包括4架次殲-11戰機、4架次殲-10戰機、4架次殲-16戰機；進入台灣西南防空識別區（ADIZ）的軍機，包括1架次BZK-005無人機、1架次BZK-007無人機、1架次運-8反潛機。

解放軍進入台海周邊海、空域活動示意圖。（台灣國防部）

國家主席習近平昨日在新年賀詞中提到海峽兩岸一家親，希望兩岸同胞相向而行、攜手並進。蔡英文今早（1日）發表新年談話時表示，台灣周邊解放軍的軍事活動，無助於兩岸關係、無助區域和平穩定。

蔡英文又稱，從疫情到全球政經變局，兩岸正經歷許多同樣的挑戰，而戰爭從來都不是解決問題的選項，只有對話、合作，共同以促進區域的穩定發展為目標，才能夠讓更多人得到安全和幸福。