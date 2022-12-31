台軍解說板出現「台美協訓成果」　證美軍在澎湖協台訓練特種部隊

台灣政府日前宣布役期改革，拍板義務役延長為一年。昨日（30日），總統蔡英文首度視察營區，赴澎湖視導「海龍蛙兵」的陸軍兩棲偵察營第二連視導實戰化射擊訓練。值得注意的是，軍方公開向蔡英文解說的背板，載明實戰化射擊訓練的依據是「台美協訓成果報告」。台媒形容，這是首次間接證實美軍在澎湖協助台軍訓練特戰部隊這一「公開的秘密」。



蔡英文赴澎湖視察陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營、海軍西嶼雷達站、海軍海鋒六中隊及海軍146艦隊。陸軍兩棲偵察營第二連向其示範的實戰化射擊訓練是以T-91步槍裝空包彈，進行快速反應射擊、戰鬥射擊、進階應用射擊3個項目。然而，軍方公開展示向蔡簡報陸軍部隊實戰化射擊訓練說明內容，是依據「國軍地面部隊建置武器實戰化射擊訓練綱要計畫」、「國軍射擊訓練手冊」及「台美協訓成果報告」。

兩棲偵察營官兵演示實戰化射擊訓練。（中國時報）

2020年10月，蔡英文視導樂山雷達站的照片中，疑有美國籍人員現身，空軍解釋其為美方依約派遣的技術代表，任務為維護站內雷達系統。報道指，這與昨日軍方透過總統視導，展示說明背板內容，間接公開證實美軍在澎湖助台訓練特戰部隊一事作法，皆有異曲同工之妙。

而蔡英文致詞時表示，2024年開始恢復一年期義務役，在新制下，當兵這一年絕對不是浪費一年；她到陸軍兩棲偵察營第二連視導實戰化射擊演練，包括快速反應射擊及戰鬥射擊，這些訓練，目的是磨練部隊強化戰鬥射擊效能，落實回應模擬實戰場景，新制上路後皆會是單兵射擊訓練核心內容。她又提到，威權主義近年持續擴張，台灣位於民主防線最前線，唯有備戰才能避戰，能戰才能止戰。