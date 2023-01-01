長榮航勤員工不滿花紅少集體休假　行李無人搬運至少47班機延誤

因不滿年終獎金只有1個月，台灣長榮航勤過百名員工今日（1日）依法休假，導致長榮航空多班客機及貨機延誤。



《中央社》報道，長榮海運年終獎金共45個月，長榮航空年終獎金共3個月，但負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤年終只有1個月，遠低於同一集團的其他公司，因此長榮航勤員工發起元旦日依法休假不出勤。

據了解，原定今日出境的長榮航空班機均出現30分鐘至2小時延誤，現場堆滿沒人搬運的行李。桃園機場公司發布新聞稿表示，截至上午11時，共延誤出境31班次，入境16班次，影響出入境共4155名旅客。

長榮航勤過百名員工依法休假，現場堆滿沒人搬運的行李。（Facebook@關鍵時刻）

長榮航勤的聲明稱，近日因部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊，長榮航空今早由台北出發的航班多有延誤情況，抵達航班行李提領作業亦較為緩慢。

長榮航勤指出，已緊急協商其他地勤公司或由人力派遣公司協助支援，並調整以客機為優先作業裝卸載順序因應，目前延誤狀況已逐漸舒緩，並向受影響的旅客致歉。

長榮航空企業工會說明，長榮航勤是長榮航空的子公司，員工負責機坪裝卸、搬運、清艙等高強度的勞力工作，航勤人員忍受風吹雨淋日曬和輪班出勤，但血汗勞動沒有換來合理的薪資水平，人力不足的情況日趨嚴重，甚至長榮航空地勤也要加班支援行李搬運等工作。

工會表示，希望長榮集團能看到基層員工的期盼，提高集團各部門的年終獎金和薪資水平，並補足機場嚴重不足的人力，讓航空業更能正常運作。