員工曝一天只能上兩次廁所、沒提前報備遭開除　山姆杭州店回應

美國零售商沃爾瑪公司旗下的山姆會員商店捲入爭議，近日，來自浙江杭州、任職促銷員的王大姐表示，她被要求一天工作時間只能上兩次廁所，每次15分鐘，而且必須報備；由於工作區域離廁所較遠，她有次沒提前報備去上廁所，結果被主管撞見，之後收到了寫著「違紀開除」的辭職申請表。



據王大姐指，她2月入職杭州上城區山姆會員商店丁蘭店，但她最近拿到的電子勞動合約顯示簽約時間為4月16日，與其簽約的為廣州市達生市場推廣有限公司。根據合約，王大姐被安排到山姆會員商店從事產品促銷方面的工作。

不過，該店有一項要求，就是工作時間只能上兩次廁所，每次15分鐘，且需要提前報備，以「1號」作為報備上廁所的意思，若超時，員工會被警告，達兩次的話就要「執包袱」走人，而且該規定並沒有寫進工作手冊、合約中。據王大姐介紹，以早班為例，上班時間為上午9時至下午5時45分，用餐時間45分鐘，其中午飯是中午12時15分至下午1時，晚飯是下午4時40分開始，而一天只能上兩次廁所是指工作時間內，不包含用餐時間。

5月22日下午4時25分，由於有人來換崗，王大姐便和同事去上廁所，期間遇到主管，後者說飯前半小時不能上廁所，她們便回到崗位。可意想不到的是，該主管隨後在群組發布警告，稱「今天16時25分唐某某、王某去用餐，一張警告單，我之前開會說得很清楚，希望各位同事引以為鑑」。王大姐的同事稱是去上廁所而非用餐，獲對方回稱「沒有任何藉口，說得很清楚餐前半小時不去衛生間」。

後來，王大姐先後收到促銷員違例記錄單、辭職申請表，但王大姐認為自己沒有犯錯，拒絕簽署。25日，她又收到了限期回覆違紀行為的通知，顯示她兩次違紀，包括擅自離崗及當眾辱罵主管。對於辭職報告，王大姐堅決不寫，並讓工作人員把工資結清、社保交完，「你是開除我，你就給我寫一個開除單，開除單上給我註明因為什麼事情，他說算工資不可能的，我們都是每月30日的時候才給工資」。

周二（5月31日），山姆會員商店丁蘭店回應指，涉事員工不是與他們直接簽訂勞動合約的，而是與第三方公司簽訂的，店方正在跟第三方公司溝通，並指作為員工，覺得事實與新聞上的表述可能有誤差。就上廁所次數，該工作人員稱並沒有相關規定的，但一些崗位有特殊性，要求正常報備離崗時間也是為了確保能夠及時回到工作崗位。隨後，杭州山姆會員商店有限公司表示，公司有專門的團隊和同事在負責此事，目前事情正在處理中。