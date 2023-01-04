「航母殺手」經緯儀送大陸維修　台中科院：經鑑定無資安洩密疑慮

據台媒報道，被喻為「航母殺手」的台灣雄風三型反艦導彈，其用來定位鎖敵的經緯儀，竟輾轉送至大陸山東省維修，數據恐讓台軍導彈陣地曝光。對此，研發該導彈的台灣中科院周三（4日）表示，有關設備非控制雄三導彈定位零組件，其送回後已立即進行資安鑑定，無資安洩密疑慮。



中科院發布新聞稿指出，經緯儀為該院生產組裝線上量測導彈彈體、發射箱、架等物件所使用的光學校正設備，並非控制雄三導彈持續定位零組件。該設備是2022年公開招標向外商瑞士Leica公司採購，因部分設備瑕疵，保固期間卸除儀器內相關儲存記憶卡後，要求本地代理商送瑞士原廠檢修。

中科院續指，設備修復送回後，主動發現進口報單上是由山東青島流亭機場出口（原廠亞洲地區維修中心），經洽詢代理商回覆，原廠商告知因地緣關係送亞洲維修中心處理，也因此立即對此設備進行資安鑑定，確認沒有遭植入惡意程式，無資安洩密疑慮。至於中科院外購設備需送返外商原廠維修，涉及陸區的相關精進作法，已納入採購規定訂頒施行。

另外，台灣軍方斥資百億新台幣（約25.4億港元）委託中科院辦理的營區智慧型警監監視系統，據報也使用大陸製晶片及零組件。對此，中科院表示，經查此案於2019年4月17日決標簽約，依當時採購作業規定以原產地認定不得為大陸地區產品，合約廠商交貨的球型監視器，廠牌為瑞典AXIS，生產地為瑞典，符合當時採購契約與規定。經拆機檢查，各項關鍵零組件模組晶片、記憶體等均非大陸製品；但電源訊號測試電路板為陸製品，屬被動元件，非屬關鍵零組件不得為陸製品禁用範疇，且無涉及國安、資安或洩密疑慮。