台積電擁獨特利好因素　惠及此美股　人類與AI競爭白熱化｜鄭昆侖

中國內地在12月份取消動態清零的防疫政策、放水注資救內房業、放風集中保經濟的政策, 這些措施正正是將恒生指數由2022年10月底的14,680點水平「一舖過」拉高至2023年1月13日的21,738點水平的主因。那當然, 股市行情往往早在消息被發佈之前「便起跑」。因此, 亦只有「懂得捉心理」、「擁有孩子般的想像力」、「對於種種事情之間的關係有串連能力」、同時又會「老謀深算式盤算」, 如是這便有可能在市場中存活過來。

除了恒指重磅股（例如是阿里、騰訊）之外, 半導體代工業的「老大哥」台積電（美股：TSM）自從上年11月份起計亦是在「報喜」。台積電ADR股價已回升至86.8美元水平,亦是41%高於2022年10月底的 61.6美元水平。

台積電（TSMC）的3nm大量投產以及美日廠房投資, 帶動了行業發展

上週四台積電公佈了22年第4季業績。管理層表示全球晶圓 （IC）代工業在2023年營收將會減少3%，但是台積電有可能跑贏同業在今年達到微幅的營收增長。

勝預期的2023年業務展望, 正正是市場看好台積電的原因之一。上週股價亦上升11.1%, 報86.8美元。

全球半導體行業正在面對1）Crypto市場爆破導致的「挖礦機」芯片需求大跌、2）電動車市場不似預期、3）智能手機出貨量倒退等等的問題。

然而, 台積電亦享有一些獨特的利好因素。舉例說, 3奈米（3nm）芯片的大規模量產, 將會托高台積電的平均產品售價（ASP）以及毛利率。

勝預期的2023年業務展望, 正正是市場看好台積電的原因之一。﹙資料圖片﹚

另外,台積電在美國Arizona州以及日本熊本縣的新廠房投資, 亦是業務擴張的新增催化劑。只不過, 筆者認為在資本投資（CapEx）投入的初至中期, 最為受惠的應該是半導體設備企業, 例子包括Applied Materials（美股：AMAT）（109.97美元）。

儘管消費電子產品、電動車、Crypto挖礦相關的業務有可能在2023年上半年繼續呈現弱勢, 但是市場內仍有一個比較上少人想得到的行業增長點。

AI系統、廠房自動化的普及 才是中國的最大的「挑戰」

跟據中國內地官方數字, 在2022年11月份城鎮區的年青人（16-24歲）的失業率水平達到17%水平。在2020年以及2021年11月份, 數字分別是13%以及14%的水平。如果計入已放棄在城鎮地區找工作而回鄉、以及做下Part-Time打下散工的年青人, 那麼實際的就業情況或弱於官方數字所表達的情況。

有人可能認為當局防疫政策的放寬,將會解決就業問題。然而, 近日有報導指比亞迪（1211）將會在越南設廠, 液晶顯示屏生產商京東方（BOE ）也有相同的廠房部署。越南等東南亞國家的製造業供應鏈日趨成熟, 就連中資企業也要認真地考慮客觀現實。

另外,作為「工業4.0」重要一環的廠房的自動化（Factory Automation）亦在暗示很多重覆性（Repetitive）的工序大可以被AI系統、機械人、自動化系統所替代。即使是在香港的餐飲業, 客戶落單已可以在「手機Apps」完成, 而且洗碗碟以及運送食物的工序可以由機械人所「代勞」,

這些趨勢有利於人口不多但是科技水平發達的國家（例如是以色列、瑞典）, 但未必有利於人口超級大國。在2021年以及2022年上半年全球一度出現的「人才荒」的問題, 似乎不少企業已選擇了依靠AI、機械人的方或去處理。

毫無疑問, 企業（尤其是製造業）相關的「去人化」投資, 亦是帶動全球半導體行業的一支強心針。同時「跟得切大潮流」的環球製造商, 將會受惠於去人化相關的成本以及營運效率的利益。

或者, 放眼未來20-30年, 國與國之間的競爭, 並不及人類與AI之間競爭來得那麼「白熱化」。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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