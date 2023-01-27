台女星遊泰稱遭黑警勒索6千　泰警反控：她喝醉難溝通還帶違禁品

台灣女星安于晴1月4日赴泰國旅遊，稱遭當地警察無故勒索，付了2.7萬泰銖（約合6,430元港幣）才得以脫身，事件經泰國網友轉發引起泰國警方重視，惠恭王區警察局局長Pol Col Yingyos Suwanno表示，通常他們不會在安于晴所提及的地方設置檢查站，將仔細調查此事件。



26日泰國警方公布調查結果，《曼谷郵報》報道，曼谷市警總局副局長Pol Maj Gen Samroeng Suantong表示，安于晴當日被檢查時呈現明顯醉態，且違法攜帶電子菸，泰國警方更否認收賄一事。針對泰國警方最新說法，安于晴則在Instagram回應稱自己當時並未喝酒，並批評泰國黑警想洗白，「開始亂說一通」。



台媒《ETtoday東森新聞雲》引述《曼谷郵報》報道，曼谷市警總局副局長Pol Maj Gen Samroeng Suantong表示，安于晴所提及的檢查站，是由6名警察組成的臨時檢查站，目的是為確保惠恭王區在新年期間的治安。該檢查站於4日凌晨攔下了安于晴的座車，並且依法針對非法物品進行正常搜查。

泰國警方表示，安于晴當時已有明顯醉態且並未攜帶護照，也由於安于晴一行人不會泰語，「雙方都有點脾氣。」警方在安于晴的行囊中發現一個電子菸的霧化器，當時泰國警方有對安于晴表示，在泰國電子煙設備是違法的。

對於安于晴所指控的收賄，Pol Maj Gen Samroeng Suantong則否認。更強調「他們是在沒有採取任何法律行動的情況下，讓安于晴一行人離開，也沒有發生他們所聲稱的敲詐勒索行為」。

此前，安于晴在Instagram的限時動態中爆料，自己在泰國旅行時，一行人的座車突然在惠恭王區（Huai Khwang）中國大使館附近的一個檢查站被警察攔車，警察更用各種理由要求檢查簽證的有效性與行囊的內容物。

期間泰警不允許自己用手機錄影、求援，「否則罪加一等」。在歷經一個多小時的臨檢後，安于晴妥協支付泰銖2.7萬給泰國警方，而泰國警方選擇在避開監視器的地方拿錢、數錢。安于晴更稱「我永遠記得那個黑警的臉」。

安于晴在IG公開指空被泰國警察勒索。(IG@charlene_an517)

泰國網民將安于晴的發文譯成泰文在社群媒體公開，引起關注。《曼谷郵報》引述，安于晴遭攔檢的惠恭王區（Huai Khwang）分局局長英佑（Yingyos Suwanno）說法，稱安于晴提到的區域不會設立臨時檢查站。

泰國皇家警察發言人阿查勇（Atchayon Kraithong）指出，安于晴一行人12月29日抵達，1月5日離境，住在通羅區（Thonglor）的旅館並雇用麵包車做交通工具，警方會找司機問話，確認她的說法。

阿查勇指出，警方透過Instagram和臉書，同時透過駐泰辦事處聯繫安于晴，但尚未得到回應。他表示，會仔細調查這件事，如果警察真的犯罪，無需等受害當事人報案，會立刻對這些警察採取法律行動。