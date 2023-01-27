新年戴財神帽着賀年背心！台科學館為恐龍大變裝 與網民爆笑互動
撰文：TVBS新聞網
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新年新氣象！台中國立科博館幫恐龍穿上新衣，並祝福大家「祝大家新年快樂、前『兔』似錦、福『兔』迎祥、心想事成、越吃越瘦」。恐龍母子的可愛模樣讓一票網友直呼「太可愛了啦」、「超用心」，還有媽媽開玩笑問：「恐龍媽媽和寶寶真的有答應你們每次的變裝嗎？」
即睇這對恐龍母子的新春形象：（按圖了解）
「新春迎財神，走春就來看財神龍！」國立自然科學博物館今天在Facebook專頁「國立自然科學博物館 National Museum of Natural Science」曬出館內暴龍母子的變裝照，暴龍媽媽身穿紅色財神裝，頭上還戴了酷似米奇耳朵的招財帽；恐龍兒子也戴上了大頂的米奇招財帽扇。
畫面曝光，網民們大讚用心：
．「太可愛了啦」
．「超可愛，科博館越來越用心了」
．「暴龍拜年，好可愛」
．「這訂做的很用心，但大長腿應該配旗袍吧」
．「好用心，超愛這從小陪我長大的好地方！」
還有網友笑說：「恐龍媽媽和寶寶真的有答應你們每次的變裝嗎，而且牠們都下半身失蹤，我兒子一直覺得恐龍媽媽是辣妹呢！」對此，小編也搞笑神回：「通常沒有拒絕的權利（？）不過大家如果喜歡這些裝扮，牠們絕對是甘之如飴。我們恐龍也是很跟得上下半身失蹤的潮流的」。
事實上，科博館這兩隻暴龍時常上演變裝秀，網民們直呼「每變必朝聖」、「期待元宵節他們會提個燈籠」。而小編指出，這次的變裝會維持到2月5日。
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