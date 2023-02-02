國台辦建議恢復16個兩岸直航點　陸委會：不只這麼多　望積極合作

隨著疫情趨穩，外界關注兩岸重新開放往來的問題，大陸國台辦周三（1日）晚便表示，已致函台灣方面，希望雙方推動兩岸航線恢復正常運轉，並可優先考慮恢復廣州等16個兩岸直航航點。周四（2日），台灣陸委會主委邱太三回應稱，過去兩岸共有61個直航點，希望雙方積極合作，評估範圍不只是這16個航點。



邱太三提到，民航局已經確認大陸方面確實提出相關建議，並報請政府相關部門，正在做各項討論評估。他稱，事實上，疫情之前大陸有51個航點，台灣有10個航點，最後只剩下4個航點，他認為可以恢復的航點不是只有16個。

他又指，自其上任，廣東的台商就已向陸委會、海基會反映，過去一年多來也試圖做了一些評估，以及請相關部門做一些了解，但不幸的是大陸疫情起起伏伏，且各地管控措施難以確認，有時地方層層加碼，令業者風險相當大，例如去年10月底，廣州突然就取消了七成航班，這都會造成業者、旅客很大不便。

他進一步強調，相關部門一定會去搜集大陸方面疫情的實際狀況，或者管制隔離的措施等，評估範圍不只是16個航點。至於航點恢復的時間表，他表示：「資訊越多、越透明，（恢復的）速度就會越快。」