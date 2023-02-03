軍營變炮房？台軍官性愛實戰片外流　女中尉IG一夜漲粉破萬人

台灣軍方再傳醜聞，近日台網流傳1名身材姣好女子，穿著陸軍軍服與1名精壯男子賣力且忘情「實戰」，過程呻吟聲不斷，並以手機全程錄下。據悉「案發地點」疑為營區寢室，2人是情侶關係，女生更以陽光形象上過台軍方《青年日報》招募人才，如今穿軍服又攜帶智慧型手機入營，已嚴重違反相關規定，後續將面臨懲處。



據悉，精壯男子全身脫光，女生則穿著迷彩軍服，2人站著忘情交纏，在鏡頭前毫不害羞做起「激烈運動」。

據悉，身材姣好的女主角為憲兵連中尉輔導長，男主角為陸軍八軍團XXX旅訓練官，雙方均未婚是情侶關係。對此，台灣軍方回應表示，一切均在調查中，至於穿著軍服尚無法判斷是在營區內發生，待調查完畢，才會有相關懲處。

性愛片遭外流，八軍團女軍官instagram遭肉搜 。（翻攝instagram）

台灣陸軍八軍團稍早指出，2名未婚軍官是在2021年間於營區以手機拍攝，已違反內部管理與資訊安全等規範，遭調離現職接受調查。

相關影片曝光後，立即引發台灣網友熱議，而女主角instagram也遭網友肉搜出來，從原本的500多名粉絲，短短一天漲粉破萬人，且仍持續上漲中，但是否為本人instagram仍待釐清。

此外，台灣警方也表示，若是涉及轉傳或散布他人性私密影像，將觸犯刑法第235條散布猥褻物品罪，最高可處兩年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元（約合23,700港元）以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法，警方也會全力偵辦。