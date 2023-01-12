台灣AV女優來港YouTube無罩「激凸遊」吳夢夢曾受BBC專訪大談性愛

號稱「台灣第一AV女優」的吳夢夢日前在她的YouTube頻道上載影片，拍攝她在香港無罩「飛釘」激凸散步。影片引起網民熱烈討論，當中人表示熱烈歡迎，但亦有人指控她「影響市容」。其實吳夢夢大有來頭，甚至受邀進軍日本SOD！



台灣AV女優吳夢夢（Twitter：@Monmon_tw）

台灣AV女優吳夢夢日前在她的YouTube頻道上傳「【ノーブラ散歩】香港地鐵初體驗，No Bra」影片，拍攝自己到香港旅行時，穿著米白色長袖樽領衫、不戴胸圍在商場和地鐵內激凸散步。初體驗在香港無罩散步似乎令她有點緊張，向鏡頭後攝影師表示「超級害怕」。期間她在搭電梯時更引一名路過途人回頭偷看。影片引起網民熱烈討論，有不少網民留言表示「非常歡迎吳小姐」，甚至講到影片「令香港和平了」。但亦有人認為她穿得太厚看不清楚輪廓，不夠「誠意」。

雖然有不少網民支持她「飛釘」散步，不過有網民就認為她應該「注意形象」，亦覺得她「影響香港市容，不戴胸圍露點周街走吸引途人眼光，簡直不知所謂」。一番言論引出吳夢夢本尊留言親身回應，講到自己並不是為拍片而不穿胸圍，而是平常都不會穿。指出「胸罩很勒、難呼吸、不適 我猜一般男性很難理解」，她擁有的內衣都是拍照片和影片時的戲服。

吳夢夢被稱為「台灣第一AV女優」，她曾經在登上《BBC中文網》接受專訪時就講到她小時候就有上網聊天的習慣，那時候網友們已經常要求她提供裸露的照片。當時有一位網友向她道謝講到「謝謝你提供了這些照片，你讓我的人生獲得了滿足」，令吳夢夢萌生一種使命感；成為她入行做AV女優的契機。

她在2年多前其實曾規劃到日本與AV片商SOD簽約，發售60分鐘的網路下載版及120分鐘的DVD，但因為工作簽證上的麻煩和遇上疫情而被延遲。她2019年在一次街上搭訕男生拍攝AV的企劃中認識到現在的急症室醫生男友「熊吉」，自正式交往後就男友就禁止她與其他男生「肉搏」，自己變身成為她AV作品的唯一男主角。吳夢夢早前被粉絲問到到日本發展的計畫時，就回應指計畫應該會繼續，但片商必須接受「固定男優」和「男優不露臉」兩個條件她才會同意拍攝，而片酬則隨意。究竟未來我們能不能看到吳夢夢進軍日本的身姿呢？讓我們拭目而待！

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