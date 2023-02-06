星雲大師曾稱「台灣哪個不是中國人？」　遭批「政治和尚」

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師5日午辭世，享耆壽96歲，寺方遵照大師交代，身後採「坐缸」方式圓寂。星雲法體封龕後，自傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場，供四方大眾弔唁。



回顧提倡人間佛教的星雲大師一生，從不避諱世俗煙火氣，其「問政不干治」的態度，多年來在台灣時而被部份人士批評「政治和尚」、「中國和尚」。

星雲大師從來不避諱自己的國民黨員身分，星雲大師甚至也曾擔任國民黨的黨務顧問、中評委，儘管如此，星雲大師對待藍綠政治人物多平衡以待、來者不拒，例如星雲曾誇蔡英文是媽祖婆，國民黨洪秀柱來訪，也被讚是觀世音，星雲也曾經隨前國民黨主席主席連戰出訪中國大陸，與大陸國家主席習近平見面。

星雲大師與台灣前總統馬英九見面。（翻攝人間通訊社）

此外，針對敏感的兩岸問題，星雲也曾發言稱「台灣沒有台灣人，台灣哪個不是中國人？」、「兩岸你來我往，一家就統一了。」相關說法自然在政治與意識型態極為分裂的台灣社會造成話題，挨譏是「最有商業頭腦的和尚，開創了規模驚人的佛教事業」。

對於被冠上「政治和尚」的帽子，星雲早年還自覺委屈，但後來豁達以對，也認為這稱呼，是表示我很有力量，不捨棄任一位眾生；而這些都是虛名，不計較就好。