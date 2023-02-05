台媒：佛光山星雲大師圓寂　享耆壽96歲

佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師傳出2月5日下午安詳離世，享耆壽96歲。他去世時弟子們陪伴在側。



《聯合新聞網》稱佛光山還未對外公布有關訊息。佛光山與醫療團隊預計6日公開說明。台媒引述他身邊的弟子哀痛地表示「不便多說」，看來是間接證實他的死訊。

他中風後身體狀況變差，每天2次到高雄長庚醫院洗腎。國際佛光會中華總會總會長趙怡稱他近年身體狀況時好時壞。

佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師傳出2月5日下午安詳離世。(聯合報)

在舉行重要會議時，弟子們會先預錄大師的影片播放，避免他勞累。台媒稱，星雲大師意志力強韌，在主持會議、接待賓客等重要場合，還是會堅持要站起來。他曾告訴醫生說「出家人不怕死」。

釋星雲在童年出家，俗名李國深，法名今覺，法號悟徹，自號星雲，1927年生於江蘇省江都縣（今揚州市），是禪宗臨濟宗第48代傳人。他是佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人，被尊稱為「星雲大師」。他1949年初遷居台灣，1967年創辦佛光山。他1997年於意大利梵諦岡與時任天主教教宗若望保祿二世進行宗教對話。

台媒指出，星雲大師先後在世界各地創設的寺院道場達300所以上、佛教學院設立16所，並創辦普門中學、南華大學、佛光大學 、均一實驗高級中學、均頭國民中小學、美國西來大學、澳洲南天大學、菲律賓光明大學，以及創辦人間福報、人間衛視。

星雲曾多次來港 獲香港大學頒授名譽社會科學博士

佛光山於1983年在香港創辦佛香精舍，1991年在窩打老道設立佛香講堂，2010年於九龍灣億京中心設立香港佛光道場，釋星雲也親自到場。

據了解，星雲大師積極弘法，2003年他出席港大佛學研究中心圖書館開幕禮，又經常到港大主持講座及公開演講。

中大與佛光山文教基金會早於2005年簽訂第一期合作協議，於中大文化及宗教研究系成立人間佛教研究中心，2010年開啟第二期合作。（翻攝中大網站）

此外，他多次參與賑災和組織救援活動，包括1991年華東水災、1999年台灣九二一地震、2004年南亞海潚和2008年汶川地震。他又建設大量的學校、醫院、診所、孤兒院，在全球貧困地區開展慈善項目。

2010年3月11日，星雲獲香港大學頒授名譽社會科學博士，以表揚他在發揚人道主義精神及在全世界開展慈善公益事務所作出的貢獻。2017年5月16日，香港中文大學校長沈祖堯飛往台灣親自頒授榮譽社會科學博士學位。

與兩岸政治人物見面 星雲不喜「政治和尚」封號

2013年星雲大師作為宗教界代表隨國民黨榮譽主席連戰訪問北京，與三任國家領導人習近平、江澤民和胡錦濤都見了面。習近平在與星雲見面時特別表示：「大師送我的書，我全都讀完了。」星雲則回應，「中國夢」帶給中國更偉大、富強的發展，令人激賞。

星雲身為宗教領袖，同時也曾加入國民黨黨員，曾任黨務顧問、中央常務委員、中央評議委員。台媒則稱，星雲卻說自己不屬於國民黨，還曾提自己有不少次投給民進黨，歷任高雄市長藍綠陣營候選人也都一定會去位於台灣高雄的佛光山拜會星雲法師。

2015年總統選舉，他一句「洪秀柱是觀世音、蔡英文是媽祖婆」，稱不論誰當選都能護持台灣，蔡英文、馬英九等台灣政治人物也曾多次與星雲大師見面。

對於兩岸關係，星雲曾言，自己反對台獨，正因生逢亂世，對生靈塗炭的痛苦心有戚戚焉，所以他主張兩岸和平，因為戰爭後果不堪設想。

2018年，星雲法師曾投書媒體，以「我是台灣中國人」為題，指出自己在中國出生，1994年來台，在台灣住了68年，卻仍是一個「外省人」，不被承認是「台灣人」，批評，每到選舉，少部分人強烈的意識形態，讓族群分裂、社會對立衝突。藍綠的政爭讓台灣人的溫和在一夕之間蕩然無存。

星雲指出，他一生愛中國、愛台灣、愛中華文化，希望台灣本土派的人士，不要過於歧視外省人；他表示，「居住了60多年，難道不算台灣人嗎？難道大家的祖宗先輩不是渡海來台的中國人嗎？『兩岸一家親』，難道能否認這種同根同源的事實嗎？」

星雲大師因對政治議題熱衷，曾被批評為「政治和尚」，但他本人曾表示不喜歡這個稱號。他指出，關心政治不代表問政：政治人物也是眾生之一，「我的弟子不分藍綠，但都是佛教徒」，他曾笑言，依此邏輯，他應該也算是「教育和尚」、「傳教和尚」及「藝術和尚」。

《聯合新聞網》報道，高雄市前市長韓國瑜與星雲法師有不錯私誼。韓國瑜5日晚間電話受訪直說「非常震撼、難過」，他表示，最近一次碰面是一年多前到佛光山禮佛，大師當時精神狀況還不錯。

韓國瑜表示，星雲大師是非常慈悲的長者，一路走來篳路藍縷，不只投身公益，也全力投入教育，栽培非常多人才，身教言教都讓人尊敬。