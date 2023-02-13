星雲大師圓寂讚頌典禮今舉行　數萬信眾合十送別　蔡英文頒褒揚令

佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師，2月5日在台灣高雄佛光山離世，享耆壽96歲。佛光山今天（13日）上午為星雲舉行圓寂讚頌典禮，數萬名信眾前往佛光山送星雲最後一程，台灣總統蔡英文出席典禮並頒發褒揚令，表揚星雲一生的付出奉獻。



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綜合台媒中央社及《聯合報》報道指，台灣總統蔡英文、行政院長陳建仁及高雄市長陳其邁、國民黨主席朱立倫、內政部長林右昌、前副總統呂秀蓮、前高雄市長韓國瑜、前立法院長王金平等人也出席典禮。

蔡英文親自頒贈褒揚令，稱許星雲「上善若水、握惠搖芳」，力促世界宗教共融合作。朱立倫也頒發國民黨最高榮譽實踐一等獎章，向星雲致意。

典禮上舉行唱香讚、法眷向恩師頂禮九拜等儀式。約10點左右，裝載星雲遺體的坐龕巡山，行間特別到大雄寶殿向佛陀「告假」，象徵人世任務暫時告終，將往西方極樂世界，沿途上萬信眾列隊下跪，雙手合十膜拜，表達哀思。

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典禮結束後，星雲的遺體下午將送至台南大仙寺荼毘（火葬），並將安葬於佛光山萬壽園。

報道指，佛光山一早湧入大批遊覽車，根據警方預估，約有3萬人到場向星雲致意。佛光山在大雄寶殿前廣場架設大螢幕轉播典禮過程，現場坐滿信眾跟著誦念佛號。