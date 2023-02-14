台陸委會：2月20日開放港澳人士赴台自由行，恢復網絡辦理簽證

台灣陸委會今日（14日）上午舉行「開放港澳居民來台自由行」記者會，正式宣布2月20日（下周一）上午9時起開放港澳人士自由行赴台旅遊，同步開放網絡申請簽證，雲端申請來台停留簽證。



此前，港澳人士只能以探親、探病、就學、商務、宗教活動等方式赴台。2022年11月，台灣先開放港澳人士可以「團體觀光」方式赴台，並由交通部觀光局核准的旅行業代為申請，每團人數為5人以上、40人以下，旅行團可在台灣停留15天。 該團體專案也會在恢復港澳人士赴台自由行後停止辦理。



陸委會副主委梁文傑表示，開放香港一直有在研議，但因為大陸突然宣布1月8日完全解封，考量疫情的不確定性才會暫緩，他也坦言，「應該要早一點」。

梁文傑表示，他們判斷香港的數字比較透明和有把握，但因為防疫機制需要完備，才會趕在情人節宣佈，「抱歉讓很多香港朋友沒辦法來台灣過情人節，決定2月20日才開放。」

台陸委會: 開放港澳人士自由行，大陸旅客暫未開放

梁文傑表示，決定開放與否只有一個標準就是對疫情的掌握程度。他表示，目前對香港和澳門的數字比較有信心，目前大陸旅客仍未開放。

對於是否開放大陸團體旅遊陸客自由行? 梁文傑指出，大陸日前恢復旅客團體旅遊目前開放國家和地區不包括台灣，而自由行部分，2019年8月1日，陸客自由行已由大陸方面宣布暫停。

針對台灣外界關心的港澳人士來台是否會影響國家安全問題？梁文傑則回應，會按照原有機制確保國家安全。此外，針對台北經貿辦事處會否重啟，陸委會則回應，目前沒有收到港府重啟請求。

上周四（9日），台灣中央流行疫情指揮中心宣布，如疫情穩定，預計自2月20日起，除了在指定場所，包括醫療場所、公共運輸及特定運具等強制戴口罩，室內可免戴口罩。

開放港澳人士自由行後，陳同佳是否來台投案?台灣陸委會表示，台灣政府立場沒有改變。陳同佳投案不是單純批出簽證的問題，而是牽扯到雙方司法管轄權的問題，並敦促港府務實回應台灣提出的司法互助請求。