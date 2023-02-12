壽司郎之亂｜台餐廳首公告：下載抖音者禁止進入！防止惡搞模仿潮
撰文：聯合新聞網
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日本知名連鎖壽司品牌「壽司郎」日前遭一名17歲高中生惡作劇，惡意進行一連串舔醬油罐、沾口水抹迴轉台上的壽司等脫序行為，並拍成影片發上抖音（TikTok），導致壽司郎股價暴跌。對此，台灣一家知名餐廳為防止模仿潮，率先開第一槍「禁止客人在店內拍攝抖音」，掀起網絡熱議。
高雄知名餐廳「釣客食堂」7日發聲，基於上次日本曾發生因拍攝抖音而到大型連鎖餐廳內，用不衛生方式舔弄公共餐具，因此宣布「即日起本店禁止任何抖音拍攝、抖音網紅入內」，以免發生亂舔情況。
公告一出引起大批網友號召力挺，「也太有吸引力了吧！」、「抖音一響，父母白養」、「真的超愛老闆」、「意圖使人去吃爆」、「優秀！推優質店家」、「沒有下載的可以得到一張好棒棒貼紙嗎？」
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不過，此消息被轉發到PTT卻讓鄉民罵聲不斷，不少人直言「這讓我笑一下～以為別的平台沒這問題」、「IG、FB跟推特要不要一起？」、「所以youtuber就可以（入內）？」、「有種就直接歇業啊，想賺錢又搞些有的沒的」、「是要強迫檢查手機APP了？」、「白目屁孩就算不用抖音，用其他平台照樣出事」。
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日本壽司郎遭屁孩高中生惡搞造成股價重挫，不得不採取停止「迴轉壽司」的服務形式，並於10日發出聲明強調往後若再有此類行為發生，將同時根據刑法與民法採取果斷行動。
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