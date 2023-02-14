台灣疾管署回覆香港01：港人旅台須「0+7」檢疫　外出要戴口罩

台灣大陸委員會今日（14日）宣布，將在本月20日開放港澳居民赴台自由行，並同步恢復港澳居民網簽及雲端停留的申請。



《香港01》記者向台灣衛生福利部疾病管制署查詢，雖然台灣早前宣布在2月20日起室內不強制戴口罩，但入境者並不適用該規定。據當地防疫規定，目前入境者需遵從「0+7自主防疫」規定，外出仍須全程配戴口罩，直至在台第9天方改為跟從當地一般防疫準則。



陸委會14日表示，港澳居民赴台自由行將於2023年2月20日開放，同步恢復港澳居民網簽及雲端停留之申請。考量台灣本土疫情穩定趨緩，為推動疫後健康有序交流，配合台灣中央流行疫情指揮中心自2月20日進一步放寬防疫管制措施，經綜合評估，將自20日9時起，恢復港澳居民赴台申請。

依據陸委會說明，將恢復受理港澳居民網絡申請臨時停留許可（網簽），符合資格者，可以網簽方式申請旅台，或事先至台灣內政部移民署「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）申請入出境證。

隨著台灣本土疫情趨緩，針對外地人士旅台規範正階段性放寬。（台灣中央流行疫情指揮中心）

此外，台灣官方在疫情期間實施的港澳居民入境管制措施，均予以取消。基於港澳居民已可申請網簽或雲端停留旅台，去年11月7日專案開放以團體方式來台觀光措施不再辦理，回歸常態申請。

至於各界關注台灣官方依序放寬口罩令，擬於本月20日鬆綁室內口罩令，除了「醫療照護機構」、「公共運輸及特定運具」兩大指定場所仍強制配戴口罩外，其餘室內空間開放民眾自己決定是否配戴口罩。

但此解禁措施並不適用於入境者，根據台灣衛生福利部疾病管制署回應《香港01》，由外地入境台灣者，目前以「0+7自主防疫」規範為優先，因此外出包含上班、上學期間，皆應全程配戴口罩，與台灣最新放寬口罩令政策無關。入境者將待「0+7」結束後，才適用與一般民眾相同標準的防疫規範。