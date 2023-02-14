台灣自由行｜需戴足8日口罩　違例可罰近4千元　一文睇清防疫規定

台灣正式宣布2月20日（下周一）上午9時起開放港澳人士自由行赴台旅遊，同步開放網絡申請簽證，雲端申請赴台停留簽證。相信很多香港市民已經急不及待想去台灣自由行，本文為大家整合當地最新的防疫規定。



值得關注的是，據《香港01》記者向台灣衛生福利部疾病管制署查詢，雖然台灣早前宣布在2月20日起室內不強制戴口罩，但是由於入境旅客需接受「0+7」防疫規定，故在這8日期間外出時仍需全程配戴口罩。



1) 入境台灣後要進行強制檢測嗎？

入境台灣後不需要進行強制檢測。2歲以上旅客可於機場/港口自由領取1劑快測試劑，在入境後「7天自主防疫」期間出現症狀時使用。

台灣正式宣布2月20日（下周一）上午9時起開放港澳人士自由行赴台旅遊。（資料圖片）

2) 入境後的「0+7」/「7天自主防疫」規定包括甚麼？

目前旅客不需居家檢疫，改採「0+7」/「7天自主防疫」，在入境日（第0天）次日起，需進行7天自主防疫。據官方規定，應遵守的防疫規範包括：

自主防疫地點以符合1人1室（獨立衛浴）條件之自宅或親友住所或旅館為原則，倘家戶中所有同住者或同行者皆為自主防疫對象，可不受1人1室之限制；

自主防疫期間出現症狀時，請於自主防疫地點休息，並使用快測試劑檢測；

外出全程戴口罩，保持社交距離；

有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐。離開座位時及餐點使用完畢後應立即佩戴口罩；

儘量避免接觸重症高風險對象（包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等）；

避免前往醫療機構及長期照顧服務機構。如有必要前往，需具當日快測試劑檢測陰性證明。

3) 旅客需要戴口罩嗎？

台灣早前宣布，在2月20日起室內不強制戴口罩，但仍需在醫療機構及公共交通工具戴口罩等。

《香港01》記者向台灣衛生福利部疾病管制署查詢，對方回應稱，入境台灣者以「0+7」防疫規範為優先，所以旅客外出時需全程配戴口罩，並不受惠於最新的口罩令放寬。旅客需待「0+7」結束後才適用一般民眾的防疫措施。

根據實際情況，近月在台灣因違反口罩禁令而被罰款的個案甚少，防疫工作人員主要先採取勸導手段。

《香港01》記者向台灣衛生福利部疾病管制署查詢，雖然台灣早前宣布在2月20日起室內不強制戴口罩，但是由於入境旅客需接受「0+7」防疫規定，故在這8日期間外出時仍需全程配戴口罩。（《聯合報》）

4) 違反戴口罩規定會面對甚麼後果？

根據台灣《傳染病防治法》的規定，若違反相關防疫規範，將處以新台幣3000元（約港幣780元）以上、1萬5000元（約港幣3900元）以下的罰金，且若一直沒有改善，可按次處罰。

5) 快測陽性怎麼辦？

據官方規定，外地旅客於自主防疫期間可聯繫就近醫療院所進行遠距/視訊診療，符合居家照護條件的確診者需進行5天居家照護，期間可外出，唯禁止聚餐、聚會等近距離或群聚型活動。